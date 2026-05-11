Doble homicidio en Colinas de Solymar: asesinan a una pareja frente a sus hijos

Un violento episodio sacudió la tranquilidad de Colinas de Solymar el domingo por la noche. Una pareja de jóvenes fue asesinada a balazos dentro de su domicilio, ubicado en la intersección de Camino al Cerro de las Ánimas y Cerro del Toro, bajo la jurisdicción de la Seccional 27 de El Pinar. El doble homicidio ocurrió en la noche del domingo, mediante un ataque a balazos contra una pareja de 24 y 27 años. Fiscalía y Homicidios investigan.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El ataque ocurrió aproximadamente a las 21:30 horas. Tras recibir múltiples alertas al 911 por detonaciones de arma de fuego, personal policial se desplazó al lugar, donde hallaron los cuerpos sin vida de un hombre de 27 años y una mujer de 24.
Doble homicidio en Colinas de Solymar: Investigación en curso
Al momento del crimen, los dos hijos de la pareja, ambos menores de edad, se encontraban dentro de la vivienda. Según el informe de la Jefatura de Policía de Canelones, los niños resultaron físicamente ilesos.
En las inmediaciones de la finca, específicamente sobre la vereda, efectivos de Policía Científica lograron incautar varias vainas de calibre 9mm, además de otros elementos de interés criminalístico que podrían ser determinantes para esclarecer la dinámica del ataque.
Investigación en curso
El fiscal de la Costa, Rodrigo Carámbula, se hizo presente en el lugar del doble homicidio junto con las autoridades de la Jefatura de Policía de Canelones para coordinar las primeras actuaciones. La investigación ha sido derivada al Departamento de Homicidios, que trabaja para identificar a los responsables y determinar el móvil del brutal ataque.