Doble homicidio en Colinas de Solymar: asesinan a una pareja frente a sus hijos

Un violento episodio sacudió la tranquilidad de Colinas de Solymar el domingo por la noche. Una pareja de jóvenes fue asesinada a balazos dentro de su domicilio, ubicado en la intersección de Camino al Cerro de las Ánimas y Cerro del Toro, bajo la jurisdicción de la Seccional 27 de El Pinar. El doble homicidio ocurrió en la noche del domingo, mediante un ataque a balazos contra una pareja de 24 y 27 años. Fiscalía y Homicidios investigan.