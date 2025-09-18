Pelea vecinal terminó a los machetazos y con un herido grave

Un hombre de 37 años fue gravemente herido con un machete por su vecino de 28 años en el barrio Parque Guaraní, en una pelea que disputaron los vecinos. El ataque ocurrió este miércoles por la tarde en la zona de Costanera Maestra Aurelia Viera e Itapeby.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La víctima sufrió profundos cortes en la cabeza y en una mano y tuvo que ser trasladada de urgencia a una policlínica debido a la grave pérdida de sangre. El agresor fue detenido por la Policía en el lugar de los hechos y puesto a disposición de la Justicia.
Según la información, los dos hombres ya habían tenido enfrentamientos previos. Uno de estos incidentes llevó a la intervención de la Fiscalía, que emitió una advertencia formal para que ambos cesaran las hostilidades. Pese a la exhortación judicial, la discusión entre los vecinos volvió a escalar rápidamente y terminó con el ataque.