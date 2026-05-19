Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Familiares |

"La impunidad sigue presente"

Con fuerte reclamo a Orsi para que actúe sobre las FFAA, Familiares vuelve a marchar

"La órden a las Fuerzas Armadas de parte del presidente no puede tener más dilaciones", expresó Alba González, integrante de Familiares. También reclamó medidas contra militares prófugos.

Con reclamos a Orsi para que actúe sobre las FFAA, Familiares vuelve a marchar.

Con reclamos a Orsi para que actúe sobre las FFAA, Familiares vuelve a marchar.

 Captura de pantalla
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

En la antesala de la 31 Marcha del Silencio, el colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos volvió a reclamar acciones concretas del Estado para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia. En una conferencia de prensa realizada en la sede del Pit-Cnt, Alba González denunció que "la impunidad sigue presente" y exigió la órden presidencial dirigida a las Fuerzas Armadas para que entreguen información, así como medidas contra militares prófugos.

La integrante y referente de esta lucha recordó que este año se cumplen 50 años de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruíz, Rosario Barredo y William Whitelaw, así como de la desaparición forzada de Manuel Liberoff. En ese marco, sostuvo que la marcha volverá a desarrollarse "junto al cariño de un pueblo que año a año nos abraza entendiendo que es esta una causa de todos y de todas".

González afirmó que, pese al psso del tiempo y a los avances judiciales y forenses registrados en los últimos años, "la verdad sigue incompleta" y que todavía quedan "muchos caminos por andar".

Por otro lado, la referente de Familiares se refirió a la reciente incorporación de ocho nuevos casos de detenidos y detenidas desaparecidas, lo que confirma que "es una lista abierta", por lo que "el accionar del terrorismo de Estado "ejerció su oscuro accionar sobre todo nuestro pueblo, dentro y fuera de fronteras", por lo que, según señaló, "sigue siendo materia de urgencia".

También cuestionó la falta de acceso a documentación clave y sostuvo que la búsqueda continúa "a ciegas" porque "los archivos siguen dispersos y muchos de ellos ocultos". Con respecto a esta situación, sentenció: "La órden a las Fuerzas Armadas de parte del presidente no puede tener más dilaciones".

La declaración unánime aprobada recientemente por el Senado exhortando a que quienes tengan información la brinden, fue valorada por González como "un reconocimiento institucional importante", aunque aclaró que "no fue suficiente". "¿ Cuánto tiempo tuvo que pasar para que el sistema político reconociera con claridad que fue el Estado que torturó, violó, asesinó y desapareció personas", cuestionó.

Sobre militares prófugos

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue el del cobro de pensiones por parte de unos 15 militares prófugos que se encuentran requeridos por la justicia y siguen sin comparecer ante los tribunales. "Lo que reclamamos es que esas personas se presenten ante la justicia y cumplan con el debido proceso que nuestros familiares no tuvieron".

Temas

Te puede interesar