Con fuerte reclamo a Orsi para que actúe sobre las FFAA, Familiares vuelve a marchar

Por otro lado, la referente de Familiares se refirió a la reciente incorporación de ocho nuevos casos de detenidos y detenidas desaparecidas, lo que confirma que "es una lista abierta", por lo que "el accionar del terrorismo de Estado "ejerció su oscuro accionar sobre todo nuestro pueblo, dentro y fuera de fronteras", por lo que, según señaló, "sigue siendo materia de urgencia".

También cuestionó la falta de acceso a documentación clave y sostuvo que la búsqueda continúa "a ciegas" porque "los archivos siguen dispersos y muchos de ellos ocultos". Con respecto a esta situación, sentenció: "La órden a las Fuerzas Armadas de parte del presidente no puede tener más dilaciones".

La declaración unánime aprobada recientemente por el Senado exhortando a que quienes tengan información la brinden, fue valorada por González como "un reconocimiento institucional importante", aunque aclaró que "no fue suficiente". "¿ Cuánto tiempo tuvo que pasar para que el sistema político reconociera con claridad que fue el Estado que torturó, violó, asesinó y desapareció personas", cuestionó.

Sobre militares prófugos

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue el del cobro de pensiones por parte de unos 15 militares prófugos que se encuentran requeridos por la justicia y siguen sin comparecer ante los tribunales. "Lo que reclamamos es que esas personas se presenten ante la justicia y cumplan con el debido proceso que nuestros familiares no tuvieron".