En la antesala de la 31 Marcha del Silencio, el colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos volvió a reclamar acciones concretas del Estado para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia. En una conferencia de prensa realizada en la sede del Pit-Cnt, Alba González denunció que "la impunidad sigue presente" y exigió la órden presidencial dirigida a las Fuerzas Armadas para que entreguen información, así como medidas contra militares prófugos.
"La impunidad sigue presente"
Con fuerte reclamo a Orsi para que actúe sobre las FFAA, Familiares vuelve a marchar
"La órden a las Fuerzas Armadas de parte del presidente no puede tener más dilaciones", expresó Alba González, integrante de Familiares. También reclamó medidas contra militares prófugos.