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Sociedad Prado | agresiones sexuales | Policía

piden colaboración para localizarlo

Identificaron al sospechoso de abusos sexuales en el Prado y saben cómo opera

El hombre, de 49 años y con nueve antecedentes penales, es investigado por siete denuncias vinculadas a agresiones sexuales, ocurridas en la zona del Prado.

Identificaron al sospechoso de ataques en el Prado y piden ayuda para ubicarlo.

Identificaron al sospechoso de ataques en el Prado y piden ayuda para ubicarlo.

 Diego Lafalche / FocoUy
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El sospechoso tiene 49 años, posee nueve antecedentes penales y solía dormir en refugios del Ministerio de Desarrollo Social ubicados en el barrio. Actualmente es investigado por siete denuncias vinculadas a hechos ocurridos en esa zona de Montevideo.

Tras la difusión pública de su imagen, realizada a pedido de las autoridades, los investigadores manejan la hipótesis de que el hombre abandonó el barrio al advertir que estaba siendo buscado.

Según consignó Telemundo en base a fuentes policiales, el individuo estuvo recluido en diferentes cárceles del país y la Fiscalía de Delitos lo vincula a un episodio ocurrido el 27 de abril en el Prado, que tuvo como víctima a una adolescente de 15 años. Los investigadores entienden además que podría estar relacionado con otros casos de características similares.

Modo de operar del sospechoso

El mencionado medio informó que, en el marco de la investigación, una cámara de videovigilancia registró al hombre mientras caminaba y conversaba con una adolescente en el Prado. De acuerdo con la denuncia de la menor, el ataque ocurrió posteriormente, cuando ambos llegaron a una zona con abundante vegetación.

Las descripciones realizadas por las víctimas coinciden en señalar que el sospechoso se aproxima a adolescentes con una actitud cordial, entabla conversación y luego concreta las agresiones sexuales.

La Policía exhortó a quienes tengan información relevante a comunicarse al 2030 2781 o enviar datos al correo [email protected].

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