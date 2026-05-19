La Policía logró identificar al hombre investigado por una serie de agresiones sexuales cometidas en la zona del Prado y mantiene un operativo para intentar localizarlo, mientras solicita colaboración de la ciudadanía para aportar datos sobre su paradero.
piden colaboración para localizarlo
Identificaron al sospechoso de abusos sexuales en el Prado y saben cómo opera
El hombre, de 49 años y con nueve antecedentes penales, es investigado por siete denuncias vinculadas a agresiones sexuales, ocurridas en la zona del Prado.