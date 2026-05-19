Identificaron al sospechoso de abusos sexuales en el Prado y saben cómo opera

Según consignó Telemundo en base a fuentes policiales, el individuo estuvo recluido en diferentes cárceles del país y la Fiscalía de Delitos lo vincula a un episodio ocurrido el 27 de abril en el Prado, que tuvo como víctima a una adolescente de 15 años. Los investigadores entienden además que podría estar relacionado con otros casos de características similares.

Modo de operar del sospechoso

El mencionado medio informó que, en el marco de la investigación, una cámara de videovigilancia registró al hombre mientras caminaba y conversaba con una adolescente en el Prado. De acuerdo con la denuncia de la menor, el ataque ocurrió posteriormente, cuando ambos llegaron a una zona con abundante vegetación.

Las descripciones realizadas por las víctimas coinciden en señalar que el sospechoso se aproxima a adolescentes con una actitud cordial, entabla conversación y luego concreta las agresiones sexuales.

La Policía exhortó a quienes tengan información relevante a comunicarse al 2030 2781 o enviar datos al correo [email protected].