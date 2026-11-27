Los hinchas de Palmeiras tendrán como punto de concentración el Parque Roosevelt, desde donde serán trasladados hacia el Estadio Centenario. Por su parte, la parcialidad de Estudiantes se concentrará en la cantera del Parque Rodó, en la zona próxima a bulevar Artigas.

Ambos traslados se realizarán alrededor de las 13:00 horas, coincidiendo con la apertura de puertas del estadio.

Ingreso al Estadio Centenario

Los simpatizantes de Estudiantes serán conducidos desde el barrio Parque Rodó por Bulevar Artigas y Avenida Morquio, mientras que los de Palmeiras lo harán desde el Parque Roosevelt por Avenida Italia hasta Avenida Ricaldoni.

En las inmediaciones del estadio se instalarán tres anillos de seguridad: un primer control de acceso al sector, un segundo anillo de supervisión y un tercer control correspondiente al ingreso propiamente dicho al Estadio Centenario.

Mapa de ingreso al estadio para la final de la Libertadores.

Objetos permitidos y prohibidos

Se podrá ingresar con:

• Banderas de hasta 2 m x 1,5 m sin mástil

• Carteras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.

• Elementos de animación previamente autorizados por CONMEBOL.

No se podrá ingresar con:

• Radios portátiles con pilas chicas (AA - AAA).

• Paraguas con o sin puntas.

• Fuegos artificiales y bengalas.

• Humos.

• Bebidas alcohólicas.

• Botellas plásticas.

• Objetos peligrosos que puedan utilizarse como armas, causar daños, lesiones o usarse como proyectiles.

• Material racista, xenófobo.

• Objetos que incremente el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud.

• Animales, salvo los de asistencia de personas discapacitadas.

• Papel picado.

• Remeras que no correspondan a los equipos que se enfrentan en el partido.