La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) dio a conocer los precios de referencia de venta al público de los combustibles para el mes de diciembre. Estos marcan un descenso de la nafta súper y un aumento en el gasoil. El Poder Ejecutivo deberá aprobar los nuevos precios el próximo lunes 30 de noviembre.
se viene fin de mes
Combustibles: Ursea presenta precios de referencia; sugiere baja de la nafta y aumento del gasoil
Según los datos publicados este viernes, el precio de la nafta Súper 95 es de $ 90,30, el de la nafta Premium 97 es de $ 93 y el del gasoil 50-S es de $ 79,50.