En cambio, para el gasoil 50-S, la tendencia es al alza en $ 16,71, una suba de 26,61%.

Los precios finales que regirán en diciembre se anunciarán el lunes a través de un decreto de los ministerios de Industria, Energía y Minería, y de Economía y Finanzas.

Precios sin cambio

La decisión del Poder Ejecutivo fue mantener las tarifas de los combustibles en noviembre, pese a la volatilidad de los precios internacionales.

El mantenimiento de las tarifas prolonga la política de moderación de los efectos de las fluctuaciones internacionales sobre el mercado uruguayo de combustibles.

Con esta decisión, el Gobierno busca evitar que las variaciones de los precios de referencia se trasladen directamente a los consumidores y preservar la estabilidad de los valores en el mercado interno.

Por tanto, durante noviembre, quienes carguen combustible o compren supergás podrán hacerlo a los mismos precios máximos vigentes en octubre.