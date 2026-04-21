En uno de los operativos, funcionarios del Sub-destacamento de Policía Caminera de Bella Unión, Artigas, interceptaron un vehículo de carga para una inspección de rutina. Al revisar la caja del rodado, los efectivos descubrieron un importante cargamento de bebidas alcohólicas de contrabando.
Artigas y Rivera
Policía Caminera incautó mercadería de contrabando y vehículos por más de $2.000.000
En tres operativos contra el contrabando en distintas rutas del norte del país, la Policía Caminera incautó alcohol, cigarrillos y productos agrícolas.