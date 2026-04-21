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Sociedad contrabando | Policía Caminera | Artigas

Artigas y Rivera

Policía Caminera incautó mercadería de contrabando y vehículos por más de $2.000.000

En tres operativos contra el contrabando en distintas rutas del norte del país, la Policía Caminera incautó alcohol, cigarrillos y productos agrícolas.

Cigarrillos de contrabando incautados en Rivera.

Cigarrillos de contrabando incautados en Rivera.
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Por Redacción Caras y Caretas

En uno de los operativos, funcionarios del Sub-destacamento de Policía Caminera de Bella Unión, Artigas, interceptaron un vehículo de carga para una inspección de rutina. Al revisar la caja del rodado, los efectivos descubrieron un importante cargamento de bebidas alcohólicas de contrabando.

Tras la verificación, se constató que transportaba 40 cajas de cerveza, totalizando 960 botellas de 355 ml, en presunta infracción aduanera.

Policía Caminera

Cigarrillos de contrabando

Por otra parte, personal del Destacamento de Rivera, durante un control vehicular, detiene la marcha de un auto y detecta irregularidades en la estructura interna.

Luego de desarmar paneles plásticos, protectores de las puertas, el paragolpe trasero y el compartimento del valijero, se halló un cargamento masivo de cigarrillos.

El conteo final arrojó la cifra de 2310 cajillas de 20 unidades cada una, de procedencia paraguaya.

Productos agrícolas

En una tercera intervención, efectivos del Destacamento de Rivera, en conjunto con la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), interceptaron un vehículo que circulaba por la zona fronteriza con productos agrícolas sin documentación legal.

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Tanto el vehículo como su conductor fueron trasladados a la base policial para una inspección exhaustiva, procediéndose a la incautación de: 80 bolsas de avena (40 kg cada una), 32 bolsas de semillas para pastura forrajera (25 kg cada una).

La DNA realizó la valoración de la mercadería y vehículos en 2.073.000 pesos uruguayos.

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