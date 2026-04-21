Policía Caminera incautó mercadería de contrabando y vehículos por más de $2.000.000

Luego de desarmar paneles plásticos, protectores de las puertas, el paragolpe trasero y el compartimento del valijero, se halló un cargamento masivo de cigarrillos.

El conteo final arrojó la cifra de 2310 cajillas de 20 unidades cada una, de procedencia paraguaya.

Productos agrícolas

En una tercera intervención, efectivos del Destacamento de Rivera, en conjunto con la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), interceptaron un vehículo que circulaba por la zona fronteriza con productos agrícolas sin documentación legal.

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Tanto el vehículo como su conductor fueron trasladados a la base policial para una inspección exhaustiva, procediéndose a la incautación de: 80 bolsas de avena (40 kg cada una), 32 bolsas de semillas para pastura forrajera (25 kg cada una).

La DNA realizó la valoración de la mercadería y vehículos en 2.073.000 pesos uruguayos.