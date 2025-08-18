Policía investiga el secuestro de un hombre al que le cortaron dos dedos de la mano

La Policía investiga el secuestro y la tortura de un hombre al que le cortaron dos dedos de la mano. La víctima tenía antecedentes penales relacionados al nacrotráfico.
Los agentes tomaron conocimiento del caso tras un llamado al 911 que alertaba de un hombre pidiendo ayuda en el cruce de Camino Los Castaños y Ruta 84, conocida también como Camino al Paso del Andaluz, a un kilómetro de distancia del límite entre los departamentos de Montevideo y Canelones.
Un equipo del Programa de Alta de Dedicación Operativa (PADO) llegó al lugar y encontró al hombre de 42 años con abundante sangrado, por lo que lo trasladó a la policlínica de Capitán Tula donde se constató que estaba politraumatizado grave con la amputación del cuarto y quinto dedo de la mano izquierda.
El relato de la víctima
La víctima narró a la Policía que en la noche de este viernes estaba en su casa en Laguna del Sauce, en el departamento de Maldonado, cuando un hombre irrumpió en el hogar y lo obligó a subirse a un vehículo.
Tras el secuestro, el hombre fue trasladado a una casa, presumiblemente en cercanías a donde fue encontrado, donde lo torturaron por al menos 24 horas. Además de cortarle los dos dedos, fue fuertemente golpeado y lo obligaron a consumir drogas.
La información primaria indica que sus captores pretendían que le diera información sobre el paradero de cierta cantidad de droga, algo que el desconocía, según le explicó a la Policía. La víctima ya tiene antecedentes penales relacionados con la comercialización de drogas.
Ahora el equipo de Investigaciones de Zona III de Montevideo analiza las cámaras de seguridad de la zona para intentar determinar cómo llegó el hombre hasta allí y si es posible identificar al supuesto vehículo que lo trasladó desde Maldonado a la capital del país.