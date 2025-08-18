Policía investiga el secuestro de un hombre al que le cortaron dos dedos de la mano

El relato de la víctima

La víctima narró a la Policía que en la noche de este viernes estaba en su casa en Laguna del Sauce, en el departamento de Maldonado, cuando un hombre irrumpió en el hogar y lo obligó a subirse a un vehículo.

Tras el secuestro, el hombre fue trasladado a una casa, presumiblemente en cercanías a donde fue encontrado, donde lo torturaron por al menos 24 horas. Además de cortarle los dos dedos, fue fuertemente golpeado y lo obligaron a consumir drogas.

La información primaria indica que sus captores pretendían que le diera información sobre el paradero de cierta cantidad de droga, algo que el desconocía, según le explicó a la Policía. La víctima ya tiene antecedentes penales relacionados con la comercialización de drogas.

Ahora el equipo de Investigaciones de Zona III de Montevideo analiza las cámaras de seguridad de la zona para intentar determinar cómo llegó el hombre hasta allí y si es posible identificar al supuesto vehículo que lo trasladó desde Maldonado a la capital del país.