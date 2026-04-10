Policía mató a su pareja, a sus suegros y se quitó la vida

Sobre las 19:30 de este viernes 10 de abril, un policía perteneciente al Grupo de Reserva Táctica (GRT) de la Jefatura de Policía de Montevideo asesinó a su esposa, a sus suegros y luego se suicidó, informó Subrayado. El violento crimen ocurrió entre el pasaje Colibrí y la calle Hidra, en el barrio La Chancha (Montevideo).
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El cuerpo del hombre que hace aproximadamente un año trabajaba en la Policía, fue encontrado en el interior de un auto a unas diez cuadras de donde ejecutó el triple homicidio.
El primer informe policial indica que el hombre vivía con su pareja y que fue en la casa que compartían donde mató a las tres personas. Luego de esto llamó a su expareja y fue a verla a esta y a su hijo, se despidió de ellos y se quitó la vida en el auto.
La fiscal de homicidios Mirta Morales será quien investigará este caso.
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