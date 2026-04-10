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Sociedad policía | homicidio |

Triple homicidio y suicidio

Policía mató a su pareja, a sus suegros y se quitó la vida

El espeluznante triple homicidio ocurrido este viernes en el barrio La Chancha de Montevideo fue llevado a cabo por el policía con su arma de reglamento.

El policía pertenecía a la GRT de Montevideo.

El policía pertenecía a la GRT de Montevideo.
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Por Redacción Caras y Caretas

Sobre las 19:30 de este viernes 10 de abril, un policía perteneciente al Grupo de Reserva Táctica (GRT) de la Jefatura de Policía de Montevideo asesinó a su esposa, a sus suegros y luego se suicidó, informó Subrayado. El violento crimen ocurrió entre el pasaje Colibrí y la calle Hidra, en el barrio La Chancha (Montevideo).

El cuerpo del hombre que hace aproximadamente un año trabajaba en la Policía, fue encontrado en el interior de un auto a unas diez cuadras de donde ejecutó el triple homicidio.

El primer informe policial indica que el hombre vivía con su pareja y que fue en la casa que compartían donde mató a las tres personas. Luego de esto llamó a su expareja y fue a verla a esta y a su hijo, se despidió de ellos y se quitó la vida en el auto.

La fiscal de homicidios Mirta Morales será quien investigará este caso.

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