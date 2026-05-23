Sergio Botana acusa al Frente Amplio de usar "viveza criolla" para tapar la interpelación a Oddone

“Botana consideró brillante la demostración de la viveza criolla que ahora viene de algún cajón de las consultoras montevideanas donde la tenían guardada”, expresó el senador con tono irónico.

Interpelación a Oddone

La interpelación a Oddone se da en un contexto de creciente tensión política por las señales económicas del gobierno y por el debate abierto respecto a las AFAP y eventuales cambios tributarios que han comenzado a discutirse públicamente.

Según Botana, el Parlamento deberá analizar no solo el estado general de la economía, sino también las consecuencias de la incertidumbre generada por las discusiones internas del oficialismo. “Veremos cómo está la situación del país y las respuestas que se han dado desde el gobierno a esta situación y la inestabilidad creada por esta discusión pública sobre el tema de las AFAP y las propuestas que están estudiando en materia impositiva y que ahora salieron a la luz”, sostuvo.

Desde la oposición entienden que las declaraciones y trascendidos sobre posibles modificaciones tributarias y previsionales han generado preocupación en distintos sectores económicos y empresariales, además de alimentar dudas sobre el rumbo fiscal del gobierno.

La convocatoria al ministro aparece además en un momento de fuerte exposición pública del equipo económico, luego de cuestionamientos vinculados a las proyecciones de crecimiento y a las diferencias entre las expectativas oficiales y los resultados registrados.

Con este escenario de fondo, la interpelación promete transformarse en uno de los principales focos de confrontación política entre el gobierno y la oposición en materia económica, aunque Botana advierte que el Ejecutivo intentó que el partido de Uruguay monopolice la atención pública durante esa jornada.