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Política Fernando Pereira | Rendición de Cuentas | pobreza

Rendición de Cuentas

Fernando Pereira: el Estado da recursos a otros sectores y "nadie controla si toman vino"

Fernando Pereira, presidente del FA, dijo que el incremento de transferencias de la la Rendición de Cuentas podría reducir 25% la pobreza infantil. "No votarlo es brutal".

Fernando Pereira, presidente del FA.

Fernando Pereira, presidente del FA.

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Por Redacción de Caras y Caretas

La oposición anunció días atrás que no votará en general la Rendición de Cuentas, una decisión que, de mantenerse, impedirá que el proyecto pase a la etapa de discusión en particular, donde se vota artículo por artículo. Consultado sobre esa definición durante una entrevista en "Legítima Defensa. Segunda Dosis", de Caras y Caretas TV, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, sostuvo que se trata de una “acción política triste” y cuestionó el tono con el que el Partido Nacional y el Partido Colorado comunicaron la resolución.

"Acción política triste" y "posición retrógada"

“Es una acción política triste porque el Partido Colorado y Partido Nacional hicieron una conferencia entre risueña y festejante, para poner un palo en la rueda de la conquista de las personas, de la gente”, afirmó. En ese marco, calificó como “ridículo” que tomaran una selfie” mientras, según señaló, se discutían partidas destinadas a combatir la pobreza infantil.

Pereira centró buena parte de su crítica en los argumentos planteados por dirigentes opositores respecto al destino de las transferencias económicas. “Muchos se preocupan en qué van a gastar los pobres, como si ellos no tomaran vino caro, como si ellos no tuvieran celulares carísimos”, expresó. A su entender, existe un “estigma sobre los pobres” y una idea de que “los pobres no tienen que tener lo que les pertenece, que es acceder a una vivienda, que es acceder a un trabajo, que es acceder a los fondos para poder alimentarse”.

No votar la reducción de la pobreza "es brutal"

El dirigente explicó que la iniciativa prevé un incremento de las asignaciones para hogares con niños nacidos entre 2025 y 2027 pertenecientes a los cinco deciles de menores ingresos. “Hay aumentos de entre 100% y 80%. El promedio es 84%. Es decir, genera una mejora de la calidad de vida en los hogares donde hay niñas y niños muy importante”, señaló.

Según indicó, el objetivo es reducir la pobreza infantil en la primera infancia. “Se entiende que la pobreza entre 0 y 3 años va a bajar 25% a lo largo del período de gobierno. Eso es brutal no votarlo”, sostuvo. También comparó esas transferencias con otros beneficios otorgados por el Estado a distintos sectores económicos: “El Estado coloca recursos para otros sectores de la sociedad, no con estas dificultades, para quienes hacen lobby, para quienes por distintos motivos se exoneran tributos y a nadie se les pide que se controle si toman vino o no”.

Pereira afirmó que la posición opositora “es mucho más que una posición liberal” y la definió como “una posición retrógrada, muy conservadora”. En contraposición, dijo ubicarse “más en la lógica humanista” y añadió: “Hay que darle a los pobres lo que les pertenece y cuando uno no se lo está dando, está fallando como nación”.

El presidente del Frente Amplio también detalló el impacto concreto que, a su juicio, tendría la aprobación de las partidas. “Pasás de tener una transferencia de 4.600 y vas a pasar a tener una de 10.000. ¿Soluciona todos los problemas de tu vida? No, pero te cambia la vida, te la cambia drásticamente”, afirmó.

Además, vinculó el rechazo en general de la Rendición con otras áreas incluidas en el proyecto. “Cuando están votando no votar en general le están sacando un plato de comida, están votando no llenar las 300 vacantes de policía”, expresó. También mencionó recursos para tecnologías de seguridad, atención a personas en situación de calle y una partida de 10 millones de dólares para educación.

“Se colocaron en un lugar de la política muy pobre. No es ya la alta política, es una medición muy pobre de lo que es hacer oposición en el Uruguay”, sentenció Pereira.

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