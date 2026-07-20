¿Cómo estará el tiempo después de las lluvias y los temporales?

El miércoles persistirá el cielo entre nuboso y cubierto, aunque con algunos períodos de mejoras. Inumet prevé un cambio gradual en la circulación del viento, que comenzará a rotar nuevamente hacia componentes del norte antes de volver al sureste, situación que podría anticipar un nuevo cambio de tiempo en los días posteriores. También se esperan algunas rachas de viento de hasta 50 o 60 km/h en sectores puntuales.

MetSul anticipa un ambiente más templado

Las proyecciones del centro meteorológico brasileño MetSul coinciden en señalar que la intensa irrupción de aire polar quedó atrás y que la región ingresará en una etapa con temperaturas superiores a las registradas durante los últimos días.

Según sus análisis, la circulación de aire más cálido favorecerá un ascenso gradual de las temperaturas sobre Uruguay y el sur de Brasil, aunque el ingreso de humedad desde el norte mantendrá condiciones propicias para nuevos episodios de lluvias durante la segunda mitad de la semana.

Windguru muestra vientos moderados y mejora progresiva

Las salidas de Windguru también reflejan una disminución paulatina de la intensidad del viento respecto a jornadas anteriores, especialmente desde el martes, mientras que el oleaje tenderá a normalizarse sobre la costa atlántica.

El modelo mantiene un predominio de nubosidad durante varios días y no descarta lluvias débiles o intermitentes, aunque sin fenómenos de gran intensidad en la mayor parte del territorio.

¿Qué se espera para el resto de la semana?

Los distintos modelos coinciden en que Uruguay atravesará varios días de temperaturas relativamente estables, sin extremos de frío, con máximas que podrían ubicarse entre los 15 °C y 20 °C dependiendo de la región.

Sin embargo, hacia el final de la semana aumenta la incertidumbre meteorológica. El acercamiento de un nuevo sistema frontal podría provocar un incremento de la nubosidad y favorecer el retorno de precipitaciones y algunas tormentas aisladas, escenario que todavía será ajustado en las próximas actualizaciones de los modelos numéricos.