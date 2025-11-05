Preocupación por Cacho de la Cruz: el histórico conductor está internado

El impacto de su situación también alcanzó al ámbito artístico. La producción del musical Chin - Chin, protagonizado por Laura Martínez, anunció la postergación de su estreno, previsto para mediados de noviembre. En un comunicado, el equipo explicó: “Por razones de fuerza mayor relacionadas con la salud de un ser querido y la inspiración de este proyecto, el espectáculo será reprogramado para marzo o abril del próximo año”.

Aunque el comunicado no menciona explícitamente a Cacho de la Cruz, fuentes vinculadas al proyecto confirmaron que la decisión está directamente relacionada con su cuadro de salud. El texto fue firmado por el productor Rodrigo Fernández y todo el elenco, quienes agradecieron la comprensión del público.