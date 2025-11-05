Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Cacho de la Cruz | conductor |

Estado reservado

Preocupación por Cacho de la Cruz: el histórico conductor está internado

A los 88 años, el histórico conductor de El Show del Mediodía y Cacho Bochinche permanece hospitalizado por una complicación respiratoria agravada por un cuadro viral.

Cacho de la Cruz.
Por Redacción de Caras y Caretas

El conductor y referente de la televisión uruguaya Cacho de la Cruz, de 88 años, atraviesa un delicado momento de salud. Según confirmaron fuentes médicas, se encuentra internado desde hace varios días en un centro de cuidados intensivos, donde recibe tratamiento por una afección respiratoria agravada por una enfermedad pulmonar crónica (EPOC) y un cuadro viral reciente.

De la Cruz fue sedado y medicado en el marco de su tratamiento, mientras su entorno familiar y afectivo lo acompaña de cerca en este proceso. Los médicos mantienen cautela y siguen su evolución con atención, dado que su estado ha sido catalogado como “reservado”.

Preocupación

La noticia se conoció a través de varios comunicadores que manifestaron su preocupación en las últimas horas. Sebastián Oreiro, conductor de Sacate la careta, y Richard Galeano, de Hacemos lo que podemos, informaron sobre la internación del histórico artista, mientras que el portal Montevideo Portal corroboró la información y confirmó el carácter reservado de su estado.

El impacto de su situación también alcanzó al ámbito artístico. La producción del musical Chin - Chin, protagonizado por Laura Martínez, anunció la postergación de su estreno, previsto para mediados de noviembre. En un comunicado, el equipo explicó: “Por razones de fuerza mayor relacionadas con la salud de un ser querido y la inspiración de este proyecto, el espectáculo será reprogramado para marzo o abril del próximo año”.

Aunque el comunicado no menciona explícitamente a Cacho de la Cruz, fuentes vinculadas al proyecto confirmaron que la decisión está directamente relacionada con su cuadro de salud. El texto fue firmado por el productor Rodrigo Fernández y todo el elenco, quienes agradecieron la comprensión del público.

