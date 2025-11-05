El conductor y referente de la televisión uruguaya Cacho de la Cruz, de 88 años, atraviesa un delicado momento de salud. Según confirmaron fuentes médicas, se encuentra internado desde hace varios días en un centro de cuidados intensivos, donde recibe tratamiento por una afección respiratoria agravada por una enfermedad pulmonar crónica (EPOC) y un cuadro viral reciente.
Estado reservado
Preocupación por Cacho de la Cruz: el histórico conductor está internado
