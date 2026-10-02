Brasil: casi 160 millones de electores deciden este domingo el destino del país

En Brasil se usan desde hace 20 años urnas electrónicas, lo que permite un escrutinio muy rápido pese al tamaño continental del país: se espera que pasadas las 21:00 hora local ya se conozca el resultado.

Balotaje

Si ninguno de los candidatos logra más del 50% de los votos válidos se celebrará un balotaje entre los dos más votados el domingo 25 de octubre.

Además de votar al presidente, los brasileños también deberán elegir a sus representantes en el Congreso Nacional: están en liza la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados (513) y dos tercios de los representantes del Senado (53 senadores).

Además, también se votan los gobernadores de los 27 estados y los congresistas de sus respectivas asambleas legislativas.

Ajustado escenario

Las últimas encuestas apuntan a un escenario muy ajustado: el sondeo de Datafolha divulgado el 1 de octubre muestra que Lula sería el más votado, con un 42% de apoyo, seguido del hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), quien recibiría un 38%.

Según las proyecciones, todavía hay un dos por ciento de indecisos, lo cual pesará en el desenlace, junto con el nivel de abstención que exista en Brasil, donde el voto es obligatorio.

El presidente Lula votará a las 08:00 hora local en el colegio João Firmino de la ciudad de São Bernardo do Campo, en la periferia de la ciudad de São Paulo, donde inició su trayectoria como líder sindical.

Flávio Bolsonaro, por su parte, todavía no ha confirmado su lugar de votación, pero se espera que lo haga en un colegio electoral del barrio de Tijuca, en Río de Janeiro.

(Sputnik)