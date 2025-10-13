¿Quién es Pablo Laurta, el uruguayo acusado de asesinar a su expareja y su exsuegra?

Pablo Laurta, ciudadano uruguayo detenido en Entre Ríos, Argentina, es considerado por la Justicia como el principal sospechoso del asesinato de su expareja, Luna, y su exsuegra, Mariel y de secuestrar a su hijo Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años.
Caras y Caretas Diario
Laurta es fundador de la organización “Varones Unidos”, que él mismo definió como “necesaria para incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género”. En su sitio web, el grupo sostiene que “la feminidad es el complemento natural de la esencia masculina” y que promueve “la pareja y la familia como el ámbito de más íntima unión y cooperación entre los sexos”.
En esa misma página, Laurta relató su conflicto con la madre de su hijo, a quien acusó de haberle impedido el contacto con el niño. También expresó que su movimiento defiende la “tolerancia”, la “integridad intelectual”, la “equidad real” y la “libertad de pensamiento”, al tiempo que afirma promover “la discusión abierta de todas las temáticas con apego a la verdad y los hechos”.
Amante de la mitología, Laurta solía compartir en redes sociales frases en latín, como “Regnum totum”, expresión utilizada por antiguos emperadores y que él empleaba como lema personal.
Fundó “Vcontenidos”
Estudió marketing digital y periodismo en instituciones privadas uruguayas, y fundó el emprendimiento “Vcontenidos”, dedicado a servicios de generación de contenido para marketing online. En 2022, participó en el Palacio Legislativo en un evento vinculado a su empresa titulado “Desafíos a los derechos y libertades informativas”.
En su organización, también realizó comentarios sobre casos mediáticos. Al analizar la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara, escribió que el conflicto “ilustra la discriminación judicial que afecta a los varones en el ámbito familiar y el grave impacto psicológico de la judicialización familiar sobre los niños”. En esa publicación llegó a afirmar que el futbolista argentino “necesitaba iniciar urgente tratamiento psicológico”.