¿Quién es Pablo Laurta, el uruguayo acusado de asesinar a su expareja y su exsuegra?

Amante de la mitología, Laurta solía compartir en redes sociales frases en latín, como “Regnum totum”, expresión utilizada por antiguos emperadores y que él empleaba como lema personal.

Fundó “Vcontenidos”

Estudió marketing digital y periodismo en instituciones privadas uruguayas, y fundó el emprendimiento “Vcontenidos”, dedicado a servicios de generación de contenido para marketing online. En 2022, participó en el Palacio Legislativo en un evento vinculado a su empresa titulado “Desafíos a los derechos y libertades informativas”.

En su organización, también realizó comentarios sobre casos mediáticos. Al analizar la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara, escribió que el conflicto “ilustra la discriminación judicial que afecta a los varones en el ámbito familiar y el grave impacto psicológico de la judicialización familiar sobre los niños”. En esa publicación llegó a afirmar que el futbolista argentino “necesitaba iniciar urgente tratamiento psicológico”.