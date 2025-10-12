Hacete socio para acceder a este contenido

Política

¿traían plata?

Narcoescándalo que conmueve a Argentina podría tener derivaciones en Uruguay

Abogado argentino denuncia que jefe de campaña del diputado José Luis Espert robó parte del dinero aportado a la campaña y fugó a Uruguay para blanquearlo.

Espert y su jefe de campaña, Nazareno Etchepare.

 Imagen tomada de X
Por Redacción Caras y Caretas

La renuncia e imputación por lavado de activos del diputado libertario argentino José Luis Espert por sus vínculos con el narco Fred Machado tiene derivaciones en Uruguay por el presunto blanqueo de capitales a cargo de quien fuera su jefe de campaña en 2019, Nazareno Etchepare, informó este domingo MVD Noticias.

Un informe divulgado en la noche de este domingo por MVD Noticias da cuenta de que Etchepare habría sido despedido de la campaña de Espert tras ser denunciado de apropiarse de dinero del narcotráfico. Así lo dijo el abogado denunciante en la causa, Adrián Batianes al periodista Federico Gyurkovits. Batianes dijo que Etchepare robó parte del dinero aportado por Machado a la campaña de Espert y fugó a Uruguay para blanquearlo.

En sus viajes a Uruguay Etchepare se reunió, incluso lo divulgó en sus redes sociales, en pleno proceso electoral argentino y uruguayo, con el presidente colorado Julio Maria Sanguinetti y al menos tres referentes del Partido Nacional: Gustavo Penades, Enrique Antía y Carlos Moreira.

Posteriormente en 2022, durante el mandato de Luis Lacalle Pou, también se reunió con un intendente blanco, Alejo Umpiérrez, y un jerarca de Gobierno vinculado a programas de lucha contra el consumo de drogas.

Lavado de dinero

Machado, detenido en la provincia de Río Negro (sur) desde el 16 de abril de 2021, está acusado en EEUU de ser parte de "una conspiración para producir y distribuir cocaína", y también enfrenta acusaciones de lavado de activos y estafa.

Conocido por su lema "cárcel o bala" con el que muestra su postura inflexible contra el delito, recuerda la Agencia Sputnik, Espert habría recibido aportes financieros y logísticos de Machado para su campaña presidencial de 2019.

Un registro contable elaborado por el Bank of America acredita la transferencia de U$S 200.000 a Espert por parte de la minera guatemalteca Minas del Pueblo, que aparece como parte de la estructura delictiva del empresario.

La minera del país centroamericano habría sido parte de una estructura de estafa piramidal por la que Machado hacía creer a los inversores que estaban adquiriendo aviones.

Espert, que en los últimos días dio numerosas explicaciones contradictorias, también ha reconocido que viajó en 36 ocasiones en los aviones privados que Machado puso a su disposición para realizar actividades proselitistas y que también se desplazó en su camioneta.

