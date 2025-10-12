Narcoescándalo que conmueve a Argentina podría tener derivaciones en Uruguay

Posteriormente en 2022, durante el mandato de Luis Lacalle Pou, también se reunió con un intendente blanco, Alejo Umpiérrez, y un jerarca de Gobierno vinculado a programas de lucha contra el consumo de drogas.

En 2019 en pleno proceso electoral argentino y uruguayo, Etchepare se reunió con el presidente colorado Julio Maria Sanguinetti y al menos tres referentes del Partido Nacional, entre ellos Gustavo Penades.

Lavado de dinero

Machado, detenido en la provincia de Río Negro (sur) desde el 16 de abril de 2021, está acusado en EEUU de ser parte de "una conspiración para producir y distribuir cocaína", y también enfrenta acusaciones de lavado de activos y estafa.

Conocido por su lema "cárcel o bala" con el que muestra su postura inflexible contra el delito, recuerda la Agencia Sputnik, Espert habría recibido aportes financieros y logísticos de Machado para su campaña presidencial de 2019.

Un registro contable elaborado por el Bank of America acredita la transferencia de U$S 200.000 a Espert por parte de la minera guatemalteca Minas del Pueblo, que aparece como parte de la estructura delictiva del empresario.

La minera del país centroamericano habría sido parte de una estructura de estafa piramidal por la que Machado hacía creer a los inversores que estaban adquiriendo aviones.

Espert, que en los últimos días dio numerosas explicaciones contradictorias, también ha reconocido que viajó en 36 ocasiones en los aviones privados que Machado puso a su disposición para realizar actividades proselitistas y que también se desplazó en su camioneta.