Detuvieron en Gualeguaychú al doble femicida y secuestrador uruguayo

Fue detenido en Argentina el uruguayo Pablo Laurta, el doble femicida que se dio a la fuga con su pequeño hijo de 5 años. Laurta, activo militante antifeminista y fundador de la organización Varones Unidos, asesinó a su expareja Luna Giardina, de 24 años y a su exsuegra Mariel Zamudio, de 50, en el barrio Villa Serrana, en Córdoba, Argentina.
La Policía lo detuvo en la ciudad de Gualeguaychú, en el hotel Berlín, donde se se alojó con su hijo. Laurta se presentaba como empresario de medios digitales, y tenía una compañía desde 2010 que brindaba asesoría en contenidos digitales llamada VContenidos.
Laurta estaba con su hijo en el comedor del hotel para desayunar con su hijo. Pensaba cruzar en taxi a Uruguay. Medios argentinos dieron a conocer imágenes del momento del arresto.
El hombre contaba con denuncias previas por violencia de género. De acuerdo con el relato de allegados, la familia había vivido en Uruguay hasta que su ex Luna Giardina, de 29 años, decidió escapar con su hijo hacia Argentina, tras un intento de estrangulamiento por parte de su pareja. La mujer contaba con un botón antipánico, pero no llegó a activarlo al momento del ataque.
Desde Varones Unidos, el hombre acusaba a Giardina de “secuestrar” a su hijo.
Militancia antifeminista
Varones Unidos considera “necesario incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género”. “Las mismas actualmente dejan de lado graves problemáticas que afectan mayormente o con características especiales al sexo masculino: suicidios, fraude parental, aislamiento social, discriminación judicial, pornografía, misandria, indigencia, accidentalidad laboral, entre otras”, indica.
Entre sus objetivos está “la promoción de la fraternidad y el mutuo aprecio entre las personas del sexo masculino y el femenino, para acercarnos a la armonía entre los sexos”.
Laurta, como integrante de Varones Unidos, participó de una actividad organizada por esa entidad en el Palacio Legislativo, en la que, entre otros, se encontraban la legisladora Elsa Capillera y el escritor y abogado Hoenir Sarthou.
En la charla, titulada “Informatización y Democracia - Desafíos a los Derechos y Libertades Informativas”, Laurta comenzaba explicando por qué deberían “prestarle atención a lo que tiene para decir este muchacho peludo, barbudo con pinta de talibán”, en referencia a él mismo.