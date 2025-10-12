Detuvieron en Gualeguaychú al doble femicida y secuestrador uruguayo

El hombre contaba con denuncias previas por violencia de género. De acuerdo con el relato de allegados, la familia había vivido en Uruguay hasta que su ex Luna Giardina, de 29 años, decidió escapar con su hijo hacia Argentina, tras un intento de estrangulamiento por parte de su pareja. La mujer contaba con un botón antipánico, pero no llegó a activarlo al momento del ataque.

Desde Varones Unidos, el hombre acusaba a Giardina de “secuestrar” a su hijo.

Militancia antifeminista

Varones Unidos considera “necesario incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género”. “Las mismas actualmente dejan de lado graves problemáticas que afectan mayormente o con características especiales al sexo masculino: suicidios, fraude parental, aislamiento social, discriminación judicial, pornografía, misandria, indigencia, accidentalidad laboral, entre otras”, indica.

Entre sus objetivos está “la promoción de la fraternidad y el mutuo aprecio entre las personas del sexo masculino y el femenino, para acercarnos a la armonía entre los sexos”.

El ahora femicida daba catedra sobre derechos.

Laurta, como integrante de Varones Unidos, participó de una actividad organizada por esa entidad en el Palacio Legislativo, en la que, entre otros, se encontraban la legisladora Elsa Capillera y el escritor y abogado Hoenir Sarthou.

En la charla, titulada “Informatización y Democracia - Desafíos a los Derechos y Libertades Informativas”, Laurta comenzaba explicando por qué deberían “prestarle atención a lo que tiene para decir este muchacho peludo, barbudo con pinta de talibán”, en referencia a él mismo.