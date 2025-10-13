Colonia Express se prepara para su expansión regional e iniciar operaciones en la ruta Montevideo–Buenos Aires a partir de diciembre. La empresa ya presentó ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) todas las certificaciones requeridas para obtener la autorización definitiva, trámite que actualmente se encuentra en su etapa final.
Frecuencia diaria
Colonia Express espera luz verde para operar la ruta Montevideo–Buenos Aires
Colonia Express presentó las certificaciones finales y espera la aprobación del MTOP para operar desde diciembre con su nuevo buque Montevideo Express.