Frecuencia diaria

Colonia Express espera luz verde para operar la ruta Montevideo–Buenos Aires

Colonia Express presentó las certificaciones finales y espera la aprobación del MTOP para operar desde diciembre con su nuevo buque Montevideo Express.

Por Redacción de Caras y Caretas

Colonia Express se prepara para su expansión regional e iniciar operaciones en la ruta Montevideo–Buenos Aires a partir de diciembre. La empresa ya presentó ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) todas las certificaciones requeridas para obtener la autorización definitiva, trámite que actualmente se encuentra en su etapa final.

La novedad marcaría un hito en el transporte fluvial entre Uruguay y Argentina, ya que la conexión entre ambas capitales ha estado históricamente dominada por Buquebus. Con la llegada de Colonia Express, se abriría el mercado a la competencia directa en un corredor de alto movimiento turístico y comercial.

La empresa confía en el proceso

El propietario de la naviera, el empresario argentino Sebastián Planas, confirmó que el proceso administrativo comenzó hace tres meses y que la empresa confía en obtener el visto bueno en las próximas semanas. “Presentamos toda la documentación exigida por las autoridades uruguayas y estamos listos para comenzar a operar apenas tengamos la autorización formal”, explicó Planas.

La compañía proyecta comenzar con una frecuencia diaria, conectando los puertos de Montevideo y Buenos Aires en un servicio que combinará eficiencia, confort y precios competitivos. Las operaciones se realizarán con el nuevo buque Montevideo Express, recientemente incorporado a la flota de la empresa.

Con esta incorporación, Colonia Express consolida su presencia en el Río de la Plata, donde ya opera con éxito la ruta Buenos Aires–Colonia del Sacramento. Su expansión hacia Montevideo apunta a captar pasajeros, a fortalecer el turismo y el intercambio comercial entre ambas orillas.

Si se concreta la autorización, la ruta Montevideo–Buenos Aires podría experimentar un cambio estructural que beneficie a los usuarios con más opciones, mejores tarifas y servicios modernizados.

La expectativa ahora está puesta en la resolución del MTOP, que deberá definir si da luz verde a un proyecto que promete dinamizar uno de los ejes de comunicación más estratégicos del Cono Sur.

