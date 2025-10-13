Colonia Express espera luz verde para operar la ruta Montevideo–Buenos Aires

La compañía proyecta comenzar con una frecuencia diaria, conectando los puertos de Montevideo y Buenos Aires en un servicio que combinará eficiencia, confort y precios competitivos. Las operaciones se realizarán con el nuevo buque Montevideo Express, recientemente incorporado a la flota de la empresa.

Con esta incorporación, Colonia Express consolida su presencia en el Río de la Plata, donde ya opera con éxito la ruta Buenos Aires–Colonia del Sacramento. Su expansión hacia Montevideo apunta a captar pasajeros, a fortalecer el turismo y el intercambio comercial entre ambas orillas.

Si se concreta la autorización, la ruta Montevideo–Buenos Aires podría experimentar un cambio estructural que beneficie a los usuarios con más opciones, mejores tarifas y servicios modernizados.

La expectativa ahora está puesta en la resolución del MTOP, que deberá definir si da luz verde a un proyecto que promete dinamizar uno de los ejes de comunicación más estratégicos del Cono Sur.