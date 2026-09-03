Operación Carancho: la trama que involucra a abogados y policías para lucrar con accidentes de tránsito

Abordaje a víctimas: Con la información obtenida, los sospechosos contactaban a los heridos en centros de salud o domicilios para hacerles firmar la representación legal.

Cobro del SOA: Una vez liberados los fondos del Seguro Obligatorio Automotor, la organización retendía porcentajes significativos del dinero correspondiente a las víctimas.

Detenciones y alcance de la causa

El operativo incluyó allanamientos matutinos en los domicilios de los profesionales implicados. Entre los formalizados figuran cinco abogados —algunos vinculados a casos de alta repercusión pública— y al menos dos efectivos policiales.

Desde la Fiscalía informaron que esta primera etapa abarca al núcleo con mayor nivel de responsabilidad, anticipando que las penas previstan oscilan entre cuatro y cinco años de penitenciaría. La investigación continúa abierta y se prevé la citación de otra decena de involucrados en las próximas semanas.