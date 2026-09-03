La Justicia imputó a 12 personas —entre los que figuran abogados, policías, enfermeros y funcionarios públicos— en el marco de la "Operación Carancho", una investigación dirigida por la Fiscalía de Toledo y la Dirección de Crimen Organizado. La red está acusada de delitos como cohecho, asociación para delinquir y manejo de información confidencial para captar a víctimas de siniestros de tránsito y cobrar indebidamente las indemnizaciones del Seguro Obligatorio Automotor (SOA).
Aves de rapiña
Operación Carancho: la trama que involucra a abogados y policías para lucrar con accidentes de tránsito
La Operación Carancho reveló una red de abogados y policías que lucraba con víctimas de accidentes.