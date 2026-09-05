Sin gente y en un partido cargado de polémica, Peñarol visita a Danubio

El equipo de la Curva de Maroñas arrastra una marca de 13 encuentros sin poder ganar por Liga AUF Uruguaya, algo que repercute directamente en la tabla del descenso en la que no la está pasando nada bien.

Danubio, además, solo ganó un partido de los últimos 16 que jugó y fue el de la victoria por 3 a 2 frente a Atenas de San Carlos en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay 2026.

Peñarol buscará dar vuelta la página

Danubio necesita sumar, pero para Peñarol es impostergable una victoria, ya que tambaleando en lo deportivo tras caer en el clásico porque ya suma dos juegos sin triunfos en el Torneo Clausura y perdió la punta de la Tabla Anual más allá de que aún tiene un partido pendiente de la primera fecha frente al Montevideo City Torque.

De todas maneras, el equipo de Diego Aguirre sabe que debe mejorar y mucho para poder volver a la victoria porque en sus últimas dos presentaciones por el Clausura, la producción ofensiva quedó en el debe ya que el Mirasol no le pudo anotar a Deportivo Maldonado ni a Nacional.

Con varias bajas por lesión, ahora es turno de visitar Jardines del Hipódromo, un escenario en el que el Carbonero salió victorioso en sus últimas dos presentaciones —en 2024 y 2025 ganó 1 a 0— y en el que consiguió buenos resultados desde 2016 con ocho triunfos y tres derrotas con 17 goles anotados y siete recibidos.

Danubio - Peñarol

Cancha: Estadio María Mincheff de Lazaroff

Hora; 15:30

Árbitro: Mathías De Armas

Asistentes: Héctor Bergaló y Sebastián Silvera

Cuarto árbitro: Juan Cianni

VAR: Diego Dunajec y Richard Trinidad

Danubio; Mauro Goicoechea, Enrique Femia, Emiliano Velázquez, Mauro Brasil, Tomás Cavanagh, Bautista Tomatis, Mateo Peralta, Iván Rossi, Maicol Ferreira, Sebastián Fernández, Hugo Silveira.