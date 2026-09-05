Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Club Atlético Peñarol | Danubio |

Fecha 5

Sin gente y en un partido cargado de polémica, Peñarol visita a Danubio

Los dos llegan con problemas y envueltos en un clima enrarecido y necesitan la victoria. La Franja y el Mirasol se ven las caras en Jardínes.

Danubio y Peñarol se ven las caras esta tarde en Jardines.

Danubio y Peñarol se ven las caras esta tarde en Jardines.

 Felipe Mereola / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Estadio María Mincheff de Lazaroff, popularmente conocido como Jardines del Hipódromo, será testigo esta tarde de un partido que tiene a dos equipos como Danubio y Peñarol que no llegan de la mejor manera dentro ni fuera de la cancha, pero que desde las 15:30 horas se enfrentarán a puertas cerradas buscando cambiar la pisada.

El local, que viene teniendo serios problemas deportivos y también institucionales, recibirá a un conjunto aurinegro que tampoco escapa a estos dos problemas luego de la derrota en el clásico del domingo frente a Nacional en el Estadio Campeón del Siglo.

Lo cierto es que hoy tanto la Franja como el Mirasol tienen la obligación de recuperarse para cortar sus respectivas rachas y tomar un poco de aire fresco en medio de tantas tormentas.

El equipo de la Curva de Maroñas arrastra una marca de 13 encuentros sin poder ganar por Liga AUF Uruguaya, algo que repercute directamente en la tabla del descenso en la que no la está pasando nada bien.

Danubio, además, solo ganó un partido de los últimos 16 que jugó y fue el de la victoria por 3 a 2 frente a Atenas de San Carlos en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay 2026.

Peñarol buscará dar vuelta la página

Danubio necesita sumar, pero para Peñarol es impostergable una victoria, ya que tambaleando en lo deportivo tras caer en el clásico porque ya suma dos juegos sin triunfos en el Torneo Clausura y perdió la punta de la Tabla Anual más allá de que aún tiene un partido pendiente de la primera fecha frente al Montevideo City Torque.

De todas maneras, el equipo de Diego Aguirre sabe que debe mejorar y mucho para poder volver a la victoria porque en sus últimas dos presentaciones por el Clausura, la producción ofensiva quedó en el debe ya que el Mirasol no le pudo anotar a Deportivo Maldonado ni a Nacional.

Con varias bajas por lesión, ahora es turno de visitar Jardines del Hipódromo, un escenario en el que el Carbonero salió victorioso en sus últimas dos presentaciones —en 2024 y 2025 ganó 1 a 0— y en el que consiguió buenos resultados desde 2016 con ocho triunfos y tres derrotas con 17 goles anotados y siete recibidos.

Danubio - Peñarol

Cancha: Estadio María Mincheff de Lazaroff

Hora; 15:30

Árbitro: Mathías De Armas

Asistentes: Héctor Bergaló y Sebastián Silvera

Cuarto árbitro: Juan Cianni

VAR: Diego Dunajec y Richard Trinidad

Danubio; Mauro Goicoechea, Enrique Femia, Emiliano Velázquez, Mauro Brasil, Tomás Cavanagh, Bautista Tomatis, Mateo Peralta, Iván Rossi, Maicol Ferreira, Sebastián Fernández, Hugo Silveira.

Peñarol: Washington Aguerre, Brian Barboza, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Thiago Espinosa, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Javier Cabrera, Leonel Jaime, Eduardo Darias, Matías Arezo.

Temas

Te puede interesar