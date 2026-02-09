Reclusos de la Unidad 25 del Comcar realizan ayuno en respaldo a Fernández Albín

HAve3zWWYAAiYlE

Ayuno y reclamos

Mediante el ayuno, los presos reclaman a las autoridades “tomar cartas en el asunto” y “mejorar sus condiciones de reclusión y tener mucho más benevolencia con las medidas últimamente impartidas a su régimen”.

Hacen hincapié en que Fernández Albín tiene familia por lo que consideran necesario mejorar la situación en la que se encuentra. “Pedimos que las autoridades se hagan presentes en la unidad en la que se encuentra”, reclaman.

Fernández Albín es considerado por la Policía como un recluso de alto riesgo , por lo que se encuentra recluido en el Centro de Derivación en la Unidad 1 de Punta de Rieles con medidas especiales, que incluyen videovigilancia, escáneres, bloqueadores de celulares, sensores de movimiento, entre otros dispositivos, además de doble cerca y dobles muros perimetrales.

El pasado 16 de enero, la defensa de Fernández Albín presentó un recurso de habeas corpus por sus condiciones de reclusión, en el entendido de que violan los derechos humanos.

Imputado por narcotráfico

Fue imputado el 19 de diciembre de 2025 por organización de las actividades del narcotráfico, contrabando y lavado de activos, y cumple prisión preventiva por 120 días.

Había sido detenido en Argentina el 20 de noviembre por lo que fue trasladado a Uruguay el 18 de diciembre.

Hasta el momento, la causa permitió la incautación de dos toneladas de cocaína, el envío a prisión de ocho personas por delitos vinculados al tráfico de drogas y al lavado de activos, y la incautación de vehículos, bienes y documentación relevante para la investigación.