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Sociedad Nuevo Ellauri | rapiña | arma

Dos detenidos

Recuperan arma robada a policía tras rapiña en Nuevo Ellauri

La pistola 9 milímetros, fue hallada luego de una serie de allanamientos en Nuevo Ellauri, en búsqueda de los individuos que balearon y robaron al Policía.

Arma de reglamento que fue robada a policía en Nuevo Ellauri durante violenta rapiña.

Arma de reglamento que fue robada a policía en Nuevo Ellauri durante violenta rapiña.

 Ministerio del Interior
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

Policías del Área de Investigaciones de Zona III lograron recuperar el arma de reglamento robada a un policía del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) durante una rapiña que sufrió el mediodía del lunes 8 de junio, en el barrio Nuevo Ellauri.

El hallazgo se produjo tras recibir información de que el arma del efectivo policial se encontraría en un descampado en la calle Simón del Pino a poco metros de donde se produjo la rapiña, y donde la Policía había allanado ayer tres viviendas.

Al concurrir al lugar, los efectivos ubicaron entre unas chapas una pistola calibre 9 milímetros, con 15 cartuchos del mismo calibre. Enterada la Fiscalía de Flagrancia de 16º Turno, se dispuso el envío del arma a Policía Científica para la pericia correspondiente.

Allanamientos, armas incautadas y dos detenidos

En el marco de la investigación, en la jornada de lunes se realizaron tres allanamientos en viviendas ubicadas en calle Simón del Pino entre Bulevar Aparicio Saravia y Camino Leandro Gómez.

Durante los operativos fueron detenidas dos personas: un adolescente de 17 años y un hombre de 20 años. Ambos permanecen a disposición fiscal, mientras continúa la investigación.

Como resultado de los procedimientos, se incautaron cuatro armas de fuego —dos pistolas y dos revólveres—, tres cargadores, municiones de varios calibres, cartuchos de escopeta, un chaleco antibalas y cuatro motos.

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Además, fue hallado un morral con 53 dosis de una sustancia amarillenta y dinero en efectivo.

La Fiscalía de Flagrancia de 16º Turno dispuso la realización de pericias por parte de Policía Científica, pericias a los vehículos incautados por parte de la Brigada de Investigación Departamental de Delitos Automotores (BRIDDA), y dar intervención a la Fiscalía de Estupefacientes respecto a la sustancia incautada, coordinando actuaciones con la Brigada Departamental Antidrogas.

La rapiña al uniformado

La investigación se inició a raíz de una rapiña registrada el mediodía del lunes 8 de junio, en la esquina e Teniente Galeano y Senda 1, a un funcionario policial de 31 años, perteneciente al INR.

El efectivo caminaba por la zona cuando fue abordado por el autor del hecho, quien le sustrajo el arma de reglamento, lo hirió en el bazo provocándose una fractura, y se dio a la fuga.

El Policía fue trasladado al Hospital Policial para su atención donde permanece internado.

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