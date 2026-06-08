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Sociedad tiros | Policía | Nuevo Ellauri

Dos detenidos

Rapiñaron y atacaron a tiros a un policía uniformado que caminaba por Nuevo Ellauri

Tras recibir tres tiros y ser despojado del arma, el policía que trabaja en el INR fue internado en el Hospital Policial custodiado por la Guardia Republicana.

Operativo en Nuevo Ellauri tras rapiña y ataque a tiros a policía.

Operativo en Nuevo Ellauri tras rapiña y ataque a tiros a policía.

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Por Redacción Caras y Caretas

Un efectivo de la Policía que caminaba uniformado fue rapiñado y atacado a tiros este lunes al mediodía por dos delincuentes que se le acercaron en una moto, a una cuadra de Teniente Galeano y Avenida San Martín, en el barrio Nuevo Ellauri de Montevideo.

Detalles de la rapiña al policía del INR en Nuevo Ellauri

Según consignó Subrayado en base a los primeros testimonios, el funcionario policial iba caminando cuando los delincuentes lo sorprendieron y, sin decirle nada, le dispararon tres balazos (dos dieron en el chaleco antibalas y el tercero impactó en el hombro izquierdo) y le robaron el arma que llevaba.

En la escena quedaron el chaleco antibalas, la tonfa y otros elementos de la indumentaria policial.

Luego, el efectivo que presta servicios en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), fue trasladado en una ambulancia hacia el Hospital Policial, donde fue intervenido y se encuentra fuera de peligro, con custodia de la Guardia Republicana.

Dos detenidos a pocas cuadras del crimen

Tras cometer el ataque, uno de los rapiñeros fugó en la moto, mientras que el otro lo hizo corriendo.

La Policía desplegó un operativo en la zona para ubicarlos y a 500 metros, en una zona de pasajes en Simón del Pino y Leandro Gómez, se logró hallar la moto que, según los investigadores, fue la que utilizaron para perpetrar el ataque.

Minutos después fueron detenidos dos hombres, y uno de ellos se presume que fue uno de los que cometió la rapiña.

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