Rapiñaron y atacaron a tiros a un policía uniformado que caminaba por Nuevo Ellauri

Luego, el efectivo que presta servicios en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), fue trasladado en una ambulancia hacia el Hospital Policial, donde fue intervenido y se encuentra fuera de peligro, con custodia de la Guardia Republicana.

Dos detenidos a pocas cuadras del crimen

Tras cometer el ataque, uno de los rapiñeros fugó en la moto, mientras que el otro lo hizo corriendo.

La Policía desplegó un operativo en la zona para ubicarlos y a 500 metros, en una zona de pasajes en Simón del Pino y Leandro Gómez, se logró hallar la moto que, según los investigadores, fue la que utilizaron para perpetrar el ataque.

Minutos después fueron detenidos dos hombres, y uno de ellos se presume que fue uno de los que cometió la rapiña.