Un efectivo de la Policía que caminaba uniformado fue rapiñado y atacado a tiros este lunes al mediodía por dos delincuentes que se le acercaron en una moto, a una cuadra de Teniente Galeano y Avenida San Martín, en el barrio Nuevo Ellauri de Montevideo.
Dos detenidos
Rapiñaron y atacaron a tiros a un policía uniformado que caminaba por Nuevo Ellauri
Tras recibir tres tiros y ser despojado del arma, el policía que trabaja en el INR fue internado en el Hospital Policial custodiado por la Guardia Republicana.