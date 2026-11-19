Más de 500 personas del barrio 19 de Abril, en la zona de Punta de Rieles, en Montevideo, accederán a un suministro de energía eléctrica seguro, regular y de calidad, mediante una intervención del Plan de Inclusión Social de UTE. La iniciativa comprende una inversión superior a los $ 15 millones.
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La intervención contempla un proceso integral para garantizar el acceso formal y sostenible a la electricidad, mediante instalaciones adecuadas y condiciones que aseguren la calidad y la seguridad del servicio.
En el marco de esta iniciativa, la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, acompañada por el vicepresidente, Roberto Bentancor, y el gerente general, Luis García, recorrió el barrio para conocer los avances de las obras y el desarrollo del proceso de regularización.
Hasta el momento, se relevaron 111 hogares, de un total aproximado de 170, con un promedio de tres personas por vivienda.
Plan de Inclusión Social de UTE: acceso seguro y sostenible a la electricidad
El Plan de Inclusión Social de UTE tiene como objetivo garantizar el acceso y la permanencia en el servicio eléctrico de hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Para ello, desarrolla un abordaje integral que incluye la adecuación de las redes de distribución, la instalación gratuita de medidores, la entrega de elementos de seguridad eléctrica y la regularización de las instalaciones internas de las viviendas.
Las cifras del programa de regularización
Durante este año, UTE se propone alcanzar la regularización de 18.000 viviendas en todo el país.
De ese total, 13.000 corresponden al Plan de Inclusión Social, que ya supera las 4.000 conexiones realizadas.
Desde la puesta en marcha del programa, en 2013, UTE concretó 109.371 regularizaciones.
Actualmente, el 66% de los hogares incluidos en el proceso mantiene sus facturas al día.
A estas acciones se sumarán otras 5.000 regularizaciones mediante las Brigadas de Cercanía, en 2026.
Además, 25 barrios de Montevideo y del interior del país fueron incorporados este año al Plan de Inclusión Social.