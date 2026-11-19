Hasta el momento, se relevaron 111 hogares, de un total aproximado de 170, con un promedio de tres personas por vivienda.

Plan de Inclusión Social de UTE: acceso seguro y sostenible a la electricidad

El Plan de Inclusión Social de UTE tiene como objetivo garantizar el acceso y la permanencia en el servicio eléctrico de hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Para ello, desarrolla un abordaje integral que incluye la adecuación de las redes de distribución, la instalación gratuita de medidores, la entrega de elementos de seguridad eléctrica y la regularización de las instalaciones internas de las viviendas.

Las cifras del programa de regularización

Durante este año, UTE se propone alcanzar la regularización de 18.000 viviendas en todo el país.

De ese total, 13.000 corresponden al Plan de Inclusión Social, que ya supera las 4.000 conexiones realizadas.

Desde la puesta en marcha del programa, en 2013, UTE concretó 109.371 regularizaciones.

Actualmente, el 66% de los hogares incluidos en el proceso mantiene sus facturas al día.

A estas acciones se sumarán otras 5.000 regularizaciones mediante las Brigadas de Cercanía, en 2026.

Además, 25 barrios de Montevideo y del interior del país fueron incorporados este año al Plan de Inclusión Social.