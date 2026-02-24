Rige alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes
Según informó Inumet, la alerta de color amarillo se actualizará a las 20:45 o en caso de existir "cambios significativos".
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas "puntualmente" fuertes y la presencia de lluvias abundantes. La misma se estará actualizando a las 20:45 de este martes o en caso de existir "cambios significativos".
Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo y Tres Islas.
Lavalleja: 19 de Junio.
Rivera: Arroyo Blanco, Cerrillada, Paso Hospital y Vichadero.
Rocha: 18 de Julio, Aguas Dulces, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Capacho, Castillos, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puimayen, Punta del Diablo, San Luis Al Medio y Velazquez.
Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.
Colonia: Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Gil, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Miguelete, Nueva Helvecia, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Rosario, Santa Ana y Tarariras.
San José: Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza y Villa María.