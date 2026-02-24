Rusia advierte a Reino Unido y Francia sobre posible entrega de armas nucleares a Ucrania

El SVR especificó que Londres y París estudian entregar a Kiev una bomba atómica o "sucia", así como transferir en secreto una ojiva nuclear TN75 del misil balístico M51.1.

No apoyan el diálogo

Nebenzia subrayó que los países europeos no están dispuestos a apoyar las conversaciones trilaterales entre Moscú, Kiev y Washington para lograr la paz en Ucrania y que no les interesa el futuro del pueblo ucraniano.

"Es evidente que Europa solo está dispuesta a dar garantías de seguridad a Ucrania mientras el régimen de Kiev sea enemigo de Rusia y continúe la guerra. (Vladímir) Zelenski no necesita la paz", afirmó el diplomático.

Todo acuerdo sobre Ucrania, insistió el embajador, debe conducir a una solución real al conflicto, y no a un alto el fuego temporal.

"Desde el comienzo del conflicto, hemos declarado que para nosotros el método diplomático es el preferible para alcanzar los objetivos de la operación militar especial. En este sentido, valoramos la posición adoptada por la administración (de EEUU) y personalmente por el presidente de Estados Unidos (Donald) Trump. Rusia aborda las negociaciones trilaterales con responsabilidad y seriedad, participamos en las consultas en Abu Dabi y Ginebra", aseveró Nebenzia.

Las dos primeras rondas de negociaciones a tres bandas entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania sobre el conflicto ucraniano se celebraron en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, del 23 al 24 de enero y del 4 al 5 de febrero.

La tercera y última ronda se celebró en la ciudad suiza de Ginebra los días 17 y 18 de febrero. Las conversaciones se realizaron a puerta cerrada y sin acceso para la prensa.

Operación en Ucrania

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Ucrania es apoyada militarmente por la OTAN, el bloque bélico que lidera EEUU e integran la mayoría de los países de la Unión Europea.

