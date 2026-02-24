Gobierno decretó la emergencia agropecuaria ante aumento de déficit hídrico

Canelones: Todas

Durazno: 9ª

Flores: 9ª

Florida: 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª y 16ª

Lavalleja: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 12ª, 13ª y 14ª

Maldonado: Todas

Montevideo: Todas

Rocha: 1ª, 2ª, 4ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª y 12ª

San José: 4ª, 8ª y 9ª

Treinta y Tres: 5ª, 6ª y 8ª

La decisión se adoptó tras la propuesta elevada por la Comisión de Emergencias Agropecuarias, que integran el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En virtud del "agravamiento en las zonas de referencia de los parámetros objetivos generados por INIA-GRAS e INUMET monitoreados desde inicios de año", mediante el Índice de Precipitación Estandarizado (IPE) y el promedio decadal del Porcentaje de Agua en el Suelo (PAD).

Medidas ante el déficit

En enero y febrero, el MGAP había adoptado medidas de apoyo al sector productivo ante el déficit hídrico, tales como autorizar el pastoreo en la faja natural junto a rutas nacionales y caminos rurales, la asistencia del Banco República (BROU) a micro, pequeños y medianos productores, así como una línea de crédito especial para productores familiares de hasta 100 hectáreas índice Coneat 100, y préstamos de hasta U$S 1.000 para la compra de forrajes a través de la ANDE y una línea de crédito especial de República Microfinanzas.

"Dada la naturaleza dinámica del déficit hídrico, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de los parámetros objetivos a los efectos de evaluar la incorporación de nuevas seccionales policiales en caso de que los datos técnicos así lo sugieran", indica el MGAP.