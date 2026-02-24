Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

se agravó

Gobierno decretó la emergencia agropecuaria ante aumento de déficit hídrico

La decisión de declarar la emergencia se adoptó ante el agravamiento de las condiciones de seca en particular en el sur del río Negro.

Rige emergencia agropecuaria.

Por Redacción Caras y Caretas

El Poder Ejecutivo decretó la emergencia agropecuaria en varios departamentos, tras el agravamiento del déficit hídrico constatado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA-GRAS) y el Instituto Uruguayo de Meteorología. La resolución fue firmada en la tarde de este martes por el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.

La posibilidad de decretar la emergencia había sido manejada por Fratti el pasado lunes tras una reunión con las gremiales agropecuarias.

Esta medida rige para los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja en los departamentos y seccionales policiales que se detallan a continuación:

Canelones: Todas

Durazno:

Flores:

Florida: 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª y 16ª

Lavalleja: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 12ª, 13ª y 14ª

Maldonado: Todas

Montevideo: Todas

Rocha: 1ª, 2ª, 4ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª y 12ª

San José: 4ª, 8ª y 9ª

Treinta y Tres: 5ª, 6ª y 8ª

La decisión se adoptó tras la propuesta elevada por la Comisión de Emergencias Agropecuarias, que integran el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En virtud del "agravamiento en las zonas de referencia de los parámetros objetivos generados por INIA-GRAS e INUMET monitoreados desde inicios de año", mediante el Índice de Precipitación Estandarizado (IPE) y el promedio decadal del Porcentaje de Agua en el Suelo (PAD).

Medidas ante el déficit

En enero y febrero, el MGAP había adoptado medidas de apoyo al sector productivo ante el déficit hídrico, tales como autorizar el pastoreo en la faja natural junto a rutas nacionales y caminos rurales, la asistencia del Banco República (BROU) a micro, pequeños y medianos productores, así como una línea de crédito especial para productores familiares de hasta 100 hectáreas índice Coneat 100, y préstamos de hasta U$S 1.000 para la compra de forrajes a través de la ANDE y una línea de crédito especial de República Microfinanzas.

"Dada la naturaleza dinámica del déficit hídrico, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de los parámetros objetivos a los efectos de evaluar la incorporación de nuevas seccionales policiales en caso de que los datos técnicos así lo sugieran", indica el MGAP.

