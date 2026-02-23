La Dirección Nacional de Aduanas incautó en el Puerto de Montevideo un cargamento de 305.660 perfumes en presunta infracción marcaria, cuyo valor estimado asciende a US$ 16 millones. Según informó el organismo, la mercadería viajaba en un contenedor procedente del Puerto de Nansha, China, y tenía como destino final Asunción, Paraguay.
En el puerto de montevideo
Aduanas incautó 305 mil perfumes falsos y alertan que pueden ser nocivos
