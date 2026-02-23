Aduanas incautó 305 mil perfumes falsos y alertan que pueden ser nocivos.

Según informó Aduanas, los perfumes originales de origen árabe suelen presentarse en cajas con el logo impreso, holograma en el empaque y el nombre de la marca grabado en la base del frasco, condiciones que no se verificaron en los productos incautados. Además, algunos envases y frascos exhibían nombres, diseños o imágenes similares a los originales que pretendían imitar.

La carga tampoco figuraba detallada en la declaración solicitada al agente marítimo y el contenedor no provenía de Emiratos Árabes Unidos, como cabría esperar en el caso de determinadas marcas.

Tras el operativo se dio intervención a la fiscal de turno y se notificó a los representantes de las marcas involucradas. La mercadería permanece bloqueada por presunta infracción marcaria, a la espera de las denuncias que puedan presentar los estudios jurídicos.

Desde el organismo recordaron que este tipo de réplicas no cumple con estándares de calidad y puede contener sustancias nocivas, capaces de provocar lesiones corporales y afecciones respiratorias.