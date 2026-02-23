Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad China | Perfumes | puerto de Montevideo

En el puerto de montevideo

Aduanas incautó 305 mil perfumes falsos y alertan que pueden ser nocivos

Según informó Aduanas, la mercadería viajaba en un contenedor procedente del Puerto de Nansha, China, y tenía como destino final Asunción, Paraguay.

 Foto: Aduanas
Por Redacción Caras y Caretas

La Dirección Nacional de Aduanas incautó en el Puerto de Montevideo un cargamento de 305.660 perfumes en presunta infracción marcaria, cuyo valor estimado asciende a US$ 16 millones. Según informó el organismo, la mercadería viajaba en un contenedor procedente del Puerto de Nansha, China, y tenía como destino final Asunción, Paraguay.

El procedimiento fue realizado por funcionarios de la División Control de Cargas, tras un trabajo previo de análisis que permitió detectar parámetros de riesgo en la operación. En el marco de la cooperación regional acordada con las Aduanas de Chile, Brasil y Paraguay para combatir el tráfico ilícito, se controlan especialmente los manifiestos de carga de contenedores que realizan trasbordo en Uruguay.

Perfumes de diseñador y árabes

En este caso, se inspeccionó un contenedor con 933 bultos declarados. Durante la revisión se constató la presencia de 853 cajas con perfumes que simulaban pertenecer a reconocidas marcas internacionales como Carolina Herrera, Paco Rabanne, Versace, Dior, Hugo Boss, Chanel, Yves Saint Laurent, Afnan, Lattafa, Armaf, entre otras.

Según informó Aduanas, los perfumes originales de origen árabe suelen presentarse en cajas con el logo impreso, holograma en el empaque y el nombre de la marca grabado en la base del frasco, condiciones que no se verificaron en los productos incautados. Además, algunos envases y frascos exhibían nombres, diseños o imágenes similares a los originales que pretendían imitar.

La carga tampoco figuraba detallada en la declaración solicitada al agente marítimo y el contenedor no provenía de Emiratos Árabes Unidos, como cabría esperar en el caso de determinadas marcas.

Tras el operativo se dio intervención a la fiscal de turno y se notificó a los representantes de las marcas involucradas. La mercadería permanece bloqueada por presunta infracción marcaria, a la espera de las denuncias que puedan presentar los estudios jurídicos.

Desde el organismo recordaron que este tipo de réplicas no cumple con estándares de calidad y puede contener sustancias nocivas, capaces de provocar lesiones corporales y afecciones respiratorias.

