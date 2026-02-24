Quedó en libertad el último hincha de Peñarol detenido en Brasil

El abogado y expresidente de Peñarol, Jorge Barrera, anunció este martes la liberación del último hincha aurinegro que permanecía detenido en Brasil tras los incidentes ocurridos el 23 de octubre de 2024 en Río de Janeiro, en la antesala de la semifinal de la Copa Libertadores entre Botafogo y Club Atlético Peñarol.
Previo a ese encuentro se registraron graves enfrentamientos entre un grupo de simpatizantes carboneros y la Policía brasileña, que derivaron en la detención de 21 hinchas. Aunque la mayoría recuperó la libertad con el correr de los meses, hasta ahora uno de ellos continuaba recluido en territorio brasileño.
A través de sus redes sociales, Barrera informó que una resolución favorable en el marco de un recurso de ejecución penal permitió la excarcelación de Ezequiel, el último uruguayo que seguía preso por aquellos hechos. “Con alegría podemos anunciar que la resolución favorable de un recurso ejecución penal permitió la libertad de Ezequiel en Brasil, el único uruguayo que permanecía preso”, expresó.
El abogado señaló además que, tras la liberación, comenzarán las gestiones para concretar su regreso al país. “Ahora a trabajar para asegurar su retorno al país”, escribió, y destacó que “no hay ningún preso más”, dando por cerrado el capítulo judicial que involucraba a los simpatizantes aurinegros.
Barrera agradeció la "confianza profesional"
En su mensaje, Barrera agradeció el respaldo recibido durante el proceso e hizo una mención especial a sus colegas Rodrigo Rey, Eduardo Benfica y Roger Gómez. Reconoció la “confianza profesional”, el apoyo del club y la solidaridad de los hinchas “en todo momento”, así como el trabajo de los abogados brasileños que intervinieron en la causa. “Capítulo triste que hoy cierra una etapa”, concluyó