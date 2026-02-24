Quedó en libertad el último hincha de Peñarol detenido en Brasil

El abogado señaló además que, tras la liberación, comenzarán las gestiones para concretar su regreso al país. “Ahora a trabajar para asegurar su retorno al país”, escribió, y destacó que “no hay ningún preso más”, dando por cerrado el capítulo judicial que involucraba a los simpatizantes aurinegros.

Barrera agradeció la "confianza profesional"

En su mensaje, Barrera agradeció el respaldo recibido durante el proceso e hizo una mención especial a sus colegas Rodrigo Rey, Eduardo Benfica y Roger Gómez. Reconoció la “confianza profesional”, el apoyo del club y la solidaridad de los hinchas “en todo momento”, así como el trabajo de los abogados brasileños que intervinieron en la causa. “Capítulo triste que hoy cierra una etapa”, concluyó