Se detectaron 6 casos de sarampión en Uruguay y se fortalece la vigilancia epidemiológica

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que causa fiebre alta, tos, moqueo, ojos rojos y una erupción cutánea generalizada, afectando principalmente a niños y pudiendo causar complicaciones graves como neumonía, ceguera o encefalitis, siendo la vacunación la mejor forma de prevenirlo.

Se transmite por el aire a través de la tos y los estornudos de una persona infectada y el virus puede sobrevivir en el ambiente varias horas. Aproximadamente un 30 % de los casos presenta complicaciones, una de cada cuatro personas requiere internación y entre una de cada 1.000 y una de cada 2.000 puede fallecer, por lo que no se trata de una enfermedad banal.

¿Cómo protegerse del sarampión?

-La vacunación es la herramienta fundamental para protegerse. En Uruguay el esquema vigente establece una dosis de vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas) a los 12 meses y una segunda dosis a los 15 meses.

-Todas las personas nacidas a partir de 1967 deben contar con dos dosis de vacuna.

-Se hizo especial énfasis en las personas nacidas entre 1967 y 1987, ya que la segunda dosis se incorporó en 1992 y es probable que muchos de quienes integran este grupo tengan solo una dosis y deban completar su esquema.

-Para los niños de 6 a 11 meses que viajen al exterior se recomienda una “dosis cero” de SRP, que luego deberá repetirse según el calendario nacional.