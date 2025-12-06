Se detectaron 6 casos de sarampión en Uruguay y se fortalece la vigilancia epidemiológica

Hasta la fecha se confirmaron seis casos de sarampión en un mismo núcleo familiar residente en la zona rural de San Javier, departamento de Río Negro. Los cudros fueron confirmados por laboratorio y corresponden a casos importados con antecedente de viaje reciente a Bolivia; los otros se dieron por nexo epidemiológico.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Todas las personas evolucionan favorablemente y no requirieron internación. Se encuentran, además, casos sospechosos en estudio, en seguimiento por los equipos de salud.
A causa de ello,el ministerio de Salud Pública fortaleció la vigilancia epidemiológica y la búsqueda activa de contactos, trabajó con el Sistema Nacional de Emergencias, ANEP, INAU, intendencias, alcaldías y otros organismos para ordenar medidas de prevención en la comunidad y en los centros educativos, y se capacitó a más de 500 trabajadores de la salud.
El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que causa fiebre alta, tos, moqueo, ojos rojos y una erupción cutánea generalizada, afectando principalmente a niños y pudiendo causar complicaciones graves como neumonía, ceguera o encefalitis, siendo la vacunación la mejor forma de prevenirlo.
Se transmite por el aire a través de la tos y los estornudos de una persona infectada y el virus puede sobrevivir en el ambiente varias horas. Aproximadamente un 30 % de los casos presenta complicaciones, una de cada cuatro personas requiere internación y entre una de cada 1.000 y una de cada 2.000 puede fallecer, por lo que no se trata de una enfermedad banal.
¿Cómo protegerse del sarampión?
-La vacunación es la herramienta fundamental para protegerse. En Uruguay el esquema vigente establece una dosis de vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas) a los 12 meses y una segunda dosis a los 15 meses.
-Todas las personas nacidas a partir de 1967 deben contar con dos dosis de vacuna.
-Se hizo especial énfasis en las personas nacidas entre 1967 y 1987, ya que la segunda dosis se incorporó en 1992 y es probable que muchos de quienes integran este grupo tengan solo una dosis y deban completar su esquema.
-Para los niños de 6 a 11 meses que viajen al exterior se recomienda una “dosis cero” de SRP, que luego deberá repetirse según el calendario nacional.