El gobierno resolvió modificar el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) para dejar sin efecto la posibilidad de que personas condenadas por delitos de lesa humanidad accedan a la libertad anticipada. La decisión fue transmitida por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, a representantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y de la asociación de ex presos políticos Crysol, en una reunión que tuvo lugar este lunes en la Torre Ejecutiva.
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Reforma del CPP: gobierno excluirá delitos de lesa humanidad de la libertad anticipada
Jorge Díaz informó la decisión a Madres y Familiares y a Crysol en una reunión en la Torre Ejecutiva, y luego de la preocupación que estas organizaciones sociales habían manifestado sobre la reforma.