Reforma del CPP: gobierno excluirá delitos de lesa humanidad de la libertad anticipada

Según informó la diaria, el oficialismo ajustará el artículo cuestionado del proyecto —que se encuentra bajo análisis de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado— con el objetivo de excluir explícitamente a los condenados por este tipo de crímenes. Desde las organizaciones expresaron al citado medio que la iniciativa original no estaba orientada a beneficiar a responsables de delitos de lesa humanidad y que se buscará una redacción alternativa que contemple la libertad anticipada únicamente para otros delitos.