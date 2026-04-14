Gobierno aprobó préstamo de US$ 130 millones para represa en Casupá

El gobierno aprobó el contrato de préstamo por hasta US$ 130 millones entre la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Obras Sanitarias del Estado (OSE) para financiar la construcción de la represa sobre el arroyo Casupá, en la cuenca del río Santa Lucía, una obra estratégica para el abastecimiento de agua potable.
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El acuerdo, que cuenta con garantía soberana, establece un plazo de amortización de 18 años y un período de gracia de 66 meses. La iniciativa ya había sido aprobada previamente tanto por OSE como por la CAF y ahora fue formalizada mediante decreto firmado por el presidente de la República junto a los ministros de Ambiente, Economía y Finanzas y Relaciones Exteriores.
El decreto también dispone la aprobación de los contratos de préstamo y garantía, la designación de las profesionales encargadas de los dictámenes jurídicos y la obligación de informar a la Asamblea General en un plazo de diez días, además de remitir el acuerdo al Tribunal de Cuentas para su control.
OSE ejecutará obras en el Santa Lucía
OSE será el organismo ejecutor del proyecto y tendrá a su cargo la gestión de los fondos, que deberán destinarse exclusivamente a obras, estudios técnicos, expropiaciones, auditorías y acciones vinculadas a la gestión ambiental y social. El financiamiento será desembolsado en forma escalonada y estará sujeto al cumplimiento de múltiples condiciones previas.
Entre los requisitos, se incluyen exigencias estrictas en materia ambiental, social y de gobernanza. Antes de iniciar obras o acceder a los fondos, OSE deberá acreditar licencias ambientales, liberación de predios, planes de biodiversidad y procesos de consulta con las poblaciones involucradas.
El contrato también establece mecanismos de control y seguimiento, con la presentación de informes periódicos —iniciales, semestrales, anuales y finales—, supervisión técnica y ambiental, y la implementación de instancias de participación ciudadana. Asimismo, se exige el cumplimiento de estándares internacionales de la CAF, incluyendo criterios ambientales, sociales y de género.
Préstamo
En el plano financiero, el préstamo contempla pagos en cuotas semestrales, una tasa de interés variable basada en la referencia internacional SOFR más un margen, y la posibilidad de cancelación anticipada bajo determinadas condiciones. Además, incluye un mecanismo de financiamiento compensatorio que reduce parcialmente la tasa en los primeros años, junto a sanciones en caso de incumplimiento.
La construcción de la represa en Casupá se inscribe en la estrategia de fortalecimiento del sistema hídrico en la cuenca del Santa Lucía, principal fuente de agua potable del país, en un contexto de creciente presión sobre los recursos y eventos climáticos extremos.