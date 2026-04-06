Lluvias alivian la sequía en Uruguay, pero el apoyo a productores se mantiene

Continuarán las líneas de ayuda

El funcionario explicó que los efectos negativos de la sequía aún se sienten en rubros clave como la ganadería, la horticultura y la próxima cosecha de soja, uno de los principales productos de la canasta exportadora uruguaya. “Lo que no cambia son los impactos que tuvo el déficit hídrico en algunas zonas para los productores”, enfatizó.

Ante este escenario, el Poder Ejecutivo mantiene vigente una serie de herramientas financieras y asistencia directa. Entre las disposiciones vigentes se incluyen facilidades para flexibilizar la cadena de pagos de los grandes agricultores y apoyos directos a los horticultores más afectados.

"No hay déficit" pero sí "impactos"

Además, Carámbula adelantó que se están evaluando nuevas líneas de ayuda, como facilidades de pago ante el Banco de Previsión Social (BPS) y asistencia a través de microfinanzas para hacer frente a deudas generadas por sequías anteriores.

En los próximos días, las autoridades evaluarán si se mantiene o no la declaración de emergencia agropecuaria vigente por déficit hídrico. “No estamos más en déficit, pero hay impactos y las medidas se mantienen”, concluyó el subsecretario.