Se realizará el lunes el sorteo de los 5.500 puestos de Uruguay Impulsa

Empleo protegido

Uruguay Impulsa combina una experiencia de empleo protegido con instancias de formación profesional orientadas a fortalecer las competencias y la empleabilidad de las personas participantes. El programa prevé contrataciones por un período de cuatro meses, con una jornada laboral de 30 horas semanales. En el caso de las mujeres con hijos e hijas menores de cuatro años, la carga horaria será de 20 horas semanales.

En esta oportunidad, la propuesta incorpora un componente formativo a cargo del Inefop, que representa el 20% del tiempo previsto y está orientado al desarrollo de habilidades y herramientas que favorezcan una mejor inserción laboral futura.

Segunda edición

La segunda edición del programa mantiene cupos específicos para colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo: 10 % para personas en situación de calle, 8 % para personas afrodescendientes, 5 % para personas liberadas, 4 % para personas con discapacidad, 1 % para personas trans y 1 % para mujeres víctimas de violencia basada en género.

La financiación de esta edición asciende a $ 363 millones aportados por el Gobierno nacional, que cubren el 80 % del costo total del programa, mientras que el 20 % restante corresponde a los gobiernos departamentales.