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Sociedad Uruguay Impulsa |

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Se realizará el lunes el sorteo de los 5.500 puestos de Uruguay Impulsa

Unas 136.822 personas están anotadas para el sorteo de Uruguay Impulsa, programa que promueve oportunidades de empleo y formación.

Uruguay Impulsa, sorteo este lunes.

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La actividad, que se desarrollará a partir de las 12 en la Sala de Actos Enrique Erro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), contará con la participación de autoridades de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social (MIDES), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Congreso de Intendentes y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Estos organismos impulsan de forma conjunta esta política pública de alcance nacional.

Según se informó desde el MTSS, para esta segunda edición se registraron 136.822 inscripciones para acceder a 5.500 oportunidades de trabajo y capacitación que se desarrollarán en los 19 departamentos del país en coordinación con los gobiernos departamentales.

Empleo protegido

Uruguay Impulsa combina una experiencia de empleo protegido con instancias de formación profesional orientadas a fortalecer las competencias y la empleabilidad de las personas participantes. El programa prevé contrataciones por un período de cuatro meses, con una jornada laboral de 30 horas semanales. En el caso de las mujeres con hijos e hijas menores de cuatro años, la carga horaria será de 20 horas semanales.

En esta oportunidad, la propuesta incorpora un componente formativo a cargo del Inefop, que representa el 20% del tiempo previsto y está orientado al desarrollo de habilidades y herramientas que favorezcan una mejor inserción laboral futura.

Segunda edición

La segunda edición del programa mantiene cupos específicos para colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo: 10 % para personas en situación de calle, 8 % para personas afrodescendientes, 5 % para personas liberadas, 4 % para personas con discapacidad, 1 % para personas trans y 1 % para mujeres víctimas de violencia basada en género.

La financiación de esta edición asciende a $ 363 millones aportados por el Gobierno nacional, que cubren el 80 % del costo total del programa, mientras que el 20 % restante corresponde a los gobiernos departamentales.

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