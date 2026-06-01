Abrieron este lunes las inscripciones para el programa Uruguay Impulsa

Ofrece ofrece una propuesta integral basada en dos componentes clave: el desempeño de tareas asignadas por las intendencias y el acceso a cursos de capacitación técnica orientados a potenciar las habilidades y competencias de los beneficiarios.

Experiencia y empleo

Durante la presentación del programa, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, destacó que la iniciativa se basa en la experiencia de los jornales solidarios y consolida la formación profesional incorporada el año anterior, con el objetivo de mejorar la empleabilidad futura de los participantes.

El programa Uruguay Impulsa dispondrá este año de un cupo total de 5.500 vacantes y el período de inscripciones será del 1 al 10 de junio a través de la página web de Uruguay Impulsa, además del apoyo presencial en oficinas de los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), intendencias y municipios. El sorteo de los beneficiarios se realizará durante la tercera semana de junio, mientras que el inicio de las actividades laborales está previsto para la primera semana de julio, explicó Arim.

Como postularse

Para postularse a las plazas disponibles, los interesados deben tener entre 18 y 65 años y no deberán percibir ninguna prestación salarial formal, ya sea pública o privada. Asimismo, es requisito excluyente no estar amparado en otros subsidios estatales por desempleo o enfermedad, ni ser titular de jubilaciones o pensiones.

Se mantendrá una reserva de cupos específicos, destinando un 10% de las plazas a personas en situación de calle y un 5% a liberados del sistema carcelario.

Tendrá una duración de cuatro meses, con una carga de entre 20 y 22 jornales mensuales y una retribución mensual que se situará algo por encima de los $ 20.000 e incluirá las horas dedicadas a la formación obligatoria.