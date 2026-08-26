37 nuevos motocarros en Montevideo: dónde estarán y qué tareas harán

La incorporación de los nuevos equipos busca, además, reforzar la presencia de la Intendencia en zonas de alta circulación y densidad urbana.

¿Dónde serán distribuidos?

Los 37 motocarros tendrán una distribución territorial concentrada en tres municipios:

16 motocarros trabajarán en el Municipio B .

9 motocarros serán destinados al Municipio CH .

9 motocarros se incorporarán al Municipio C .

3 motocarros quedarán disponibles para brindar apoyo en distintas zonas de esos municipios.

De esta forma, los nuevos vehículos fortalecerán las tareas de limpieza y atención de proximidad en áreas específicas de Montevideo.

Convenio con la Dinali

De los 37 motocarros incorporados, 22 llegan mediante un convenio con la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali). El acuerdo apunta no solo a fortalecer la capacidad operativa de la Intendencia, sino también a generar oportunidades de trabajo, capacitación e inclusión sociolaboral.

Parodi señaló que el convenio permitirá generar más de 20 puestos de trabajo y destacó que la incorporación laboral supone una oportunidad de reinserción y de mejora en la calidad de vida.

La selección de los trabajadores tuvo en cuenta dos criterios: contar con libreta de conducir y la trayectoria laboral de los postulantes, debido a que se trata de una tarea visible y con presencia directa en los barrios.

Una estrategia que complementa a Nuestro Barrio Limpio

La incorporación de los motocarros se suma al programa Nuestro Barrio Limpio, que desarrolla intervenciones integrales principalmente en los municipios A, G, D, F y E.

Ese programa combina tareas de limpieza, recuperación y restauración de espacios públicos con educación ambiental, comunicación y participación vecinal. Los motocarros, en tanto, concentrarán su despliegue en los municipios B, CH y C.

Bergara señaló que la limpieza de Montevideo y la transformación del sistema de residuos constituyen una de las principales prioridades de la administración. En ese marco, sostuvo que la incorporación de los motocarros forma parte de un conjunto de medidas que acompañan el cambio en el sistema de recolección de residuos, que durante el período de gobierno alcanzará a casi medio millón de hogares.