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Sociedad mujer | condenada | Minas

Minas

Mujer de 57 años fue condenada por amenazar a una jueza en la vereda del Juzgado

Tras amenazar a la jueza de Familia en la vereda del Juzgado Letrado ubicado en Minas, la mujer fue condenada a ocho meses de prisión bajo libertad a prueba.

Juzgado Letrado de Lavalleja.

Juzgado Letrado de Lavalleja.
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Por Redacción Caras y Caretas

Una mujer de 57 años fue detenida tras amenazar a la jueza de Familia en la vereda del Juzgado Letrado ubicado por la calle Rodó de la ciudad de Minas (Lavalleja) fue sentenciada a cumplir con ocho meses de prisión bajo libertad a prueba.

Condenada deberá realizar trabajo comunitario

Se le imputó el delito de atentado especialmente agravado, debiendo residir donde sea posible la supervisión, sujeción a la orientación y vigilancia permanentes por parte de funcionarios de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama), presentándose una vez por semana en la seccional policial correspondiente al domicilio fijado.

Además deberá prestar servicios comunitarios dos horas semanales por el plazo de la condena; y permanecer bajo arresto domiciliario nocturno a cumplirse en el horario entre las 22:00 y las 06:00 horas, por el plazo de la pena.

A su vez, tendrá prohibido comunicarse y acercarse a la víctima, así como concurrir a la sede del Juzgado Letrado sito en José Enrique Rodó 638 (Minas) a excepción de que sea citada, por el plazo de la condena.

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