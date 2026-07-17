Mujer de 57 años fue condenada por amenazar a una jueza en la vereda del Juzgado

Una mujer de 57 años fue detenida tras amenazar a la jueza de Familia en la vereda del Juzgado Letrado ubicado por la calle Rodó de la ciudad de Minas (Lavalleja) fue sentenciada a cumplir con ocho meses de prisión bajo libertad a prueba.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Condenada deberá realizar trabajo comunitario
Se le imputó el delito de atentado especialmente agravado, debiendo residir donde sea posible la supervisión, sujeción a la orientación y vigilancia permanentes por parte de funcionarios de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama), presentándose una vez por semana en la seccional policial correspondiente al domicilio fijado.
Además deberá prestar servicios comunitarios dos horas semanales por el plazo de la condena; y permanecer bajo arresto domiciliario nocturno a cumplirse en el horario entre las 22:00 y las 06:00 horas, por el plazo de la pena.
A su vez, tendrá prohibido comunicarse y acercarse a la víctima, así como concurrir a la sede del Juzgado Letrado sito en José Enrique Rodó 638 (Minas) a excepción de que sea citada, por el plazo de la condena.