Tras persecución y tiroteo con la Policía, herido fue amenazado por hombres armados en hospital

En primera instancia, el joven investigado declaró que se encontraba en la puerta de su casa cuando escuchó disparos de arma de fuego y posteriormente se sintió herido. Sin embargo, la Policía sospecha que este participó en el tiroteo con los uniformados.

El tiroteo con la Policía

Todo comenzó cuando efectivos de la Guardia Republicana fueron alertados sobre disparos en el Pasaje H del barrio Marconi y al llegar al lugar observaron a dos hombres vestidos de negro, fuertemente armados, que circulaban en una moto Kawasaki 650 negra. En ese momento se originó una persecución con intercambio de disparos de ambos lados.

Finalmente, la persecución terminó en Abel Chifflet y Guarapirú, donde Los sospechosos perseguidos por la Policía dejaron la moto y escaparon por los pasajes del barrio.

Allí fueron hallados diez casquillos en la calle y muchos otros en calles aledañas. Se presume que los disparos de arma de fuego habían comenzado antes de la llegada de la Policía, entre dos grupos criminales, lo que explicaría el episodio posterior en la policlínica de Malinas.