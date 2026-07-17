Un grupo de hombres armados con armas de fuego llegaron sobre el mediodía de este viernes 17 de julio a la policlínica de Malinas para amenazar a un joven de 24 años que había llegado con una herida de bala en el brazo izquierdo tras participar de un tiroteo con la Policía en el barrio Marconi.
Balacera en Marconi
Tras persecución y tiroteo con la Policía, herido fue amenazado por hombres armados en hospital
Tiroteo entre delincuentes y efectivos de la Policía en el Marconi, derivó en un episodio de tensión entre bandas en hospital donde era atendido joven herido.