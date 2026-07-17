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Sociedad tiroteo | policía | herido

Balacera en Marconi

Tras persecución y tiroteo con la Policía, herido fue amenazado por hombres armados en hospital

Tiroteo entre delincuentes y efectivos de la Policía en el Marconi, derivó en un episodio de tensión entre bandas en hospital donde era atendido joven herido.

Moto que abandonaron los delincuentes tras tiroteo con la Policía.

Moto que abandonaron los delincuentes tras tiroteo con la Policía.

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Por Redacción Caras y Caretas

Un grupo de hombres armados con armas de fuego llegaron sobre el mediodía de este viernes 17 de julio a la policlínica de Malinas para amenazar a un joven de 24 años que había llegado con una herida de bala en el brazo izquierdo tras participar de un tiroteo con la Policía en el barrio Marconi.

Tensión entre bandas criminales el policlínica de Malinas

Mientras recibía asistencia médica, varias personas llegaron a la puerta de la policlínica ubicada en Jardines del Hipódromo en una camioneta gris con armas y realizaron violentas amenazas, que también involucraron a familiares del herido, según consignó Subrayado. Por esa situación, el joven tuvo que ser trasladado en ambulancia hacia otro centro de salud.

El joven herido, que ahora es custodiado por la Policía, vive en Torricelli y Salustio, muy cerca del lugar donde este viernes se registró un enfrentamiento a tiros entre delincuentes y efectivos policiales, consignó Subrayado en base a fuentes policiales.

En primera instancia, el joven investigado declaró que se encontraba en la puerta de su casa cuando escuchó disparos de arma de fuego y posteriormente se sintió herido. Sin embargo, la Policía sospecha que este participó en el tiroteo con los uniformados.

El tiroteo con la Policía

Todo comenzó cuando efectivos de la Guardia Republicana fueron alertados sobre disparos en el Pasaje H del barrio Marconi y al llegar al lugar observaron a dos hombres vestidos de negro, fuertemente armados, que circulaban en una moto Kawasaki 650 negra. En ese momento se originó una persecución con intercambio de disparos de ambos lados.

Finalmente, la persecución terminó en Abel Chifflet y Guarapirú, donde Los sospechosos perseguidos por la Policía dejaron la moto y escaparon por los pasajes del barrio.

Allí fueron hallados diez casquillos en la calle y muchos otros en calles aledañas. Se presume que los disparos de arma de fuego habían comenzado antes de la llegada de la Policía, entre dos grupos criminales, lo que explicaría el episodio posterior en la policlínica de Malinas.

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