Crónica de una masacre anunciada de una guerra narco de "larga data"

El derrotero de Los Suárez de Villa Española

Los Suárez Furtado son la nueva generación del clan “Los Suárez” de Villa Española, un histórico grupo criminal que desde hace varios años está enfrentado a muerte con “Los Albín”, otra familia delictiva dedicada al microtráfico de drogas en ese barrio y en otras zonas del noreste de la capital como Maroñas y Malvín Norte.

De hecho, fue en este último barrio donde hace 3 años ocurrió un homicidio que recrudeció aún más la guerra entre ambas familias oriundas de Villa Española. Sicarios de Los Suárez fueron a la casa del capo de “Los Albín” pero mataron a su sobrino de 8 años, cuyo padre estaba preso y juró venganza por su único hijo.

Desde allí, fueron varios los acribillados a balazos de cada uno de los clanes, por lo que, en 2023, el Ministerio del Interior intervino Villa Española y logró varias detenciones que por un breve periodo de tiempo calmaron las aguas en el barrio.

La primera generación de “Los Suárez” estuvo liderada por Diego “El Peligroso” Suárez, narcotraficante y aficionado al turf (tenía un stud en Maroñas) que era hombre de confianza de Washington “Bocha” Risotto, quien fue asesinado en enero de 2012 en Barrio Sur en lo que la Policía catalogó como el primer sicariato local relacionado a vendettas por el negocio del narcotráfico internacional.

Un año después, “El Peligroso” fue acribillado en Maroñas frente al boliche el Majotón (nombrado así por la cantante tropical que estaba ennoviada con el Pitufo, otro socio de Suárez también asesinado ese año) y en ese mismo 2013 fue asesinado a tiros uno de sus sobrinos e hijo de Karina Suárez, la mujer que se salvó la semana pasada de la matanza ocurrida de madrugada en el barrio El Monarca.

A ese barrio se habían mudado los hermanos Suárez, luego de que Los Albín aliados con Los Puglia tomaran el control del microtráfico en Villa Española.

En prisión domiciliaria y condenados a muerte

Dos de ellos estaban en la vivienda de El Monarca en prisión domiciliaria como medida “preventiva”, luego de que la Fiscalía de Flagrancia a cargo de Diego Pérez (fiscal que suplantará a Alejandro Machado en los grandes casos políticos como Cardama y destrucción de documentos por el caso Marset), los imputara en febrero de este año por tenencia ilegal de armas.

En esa ocasión, fueron halladas -en la misma casa donde ocurrió el quíntuple homicidio- varias armas, municiones y dinero en efectivo durante un allanamiento realizado por la Dirección General de Operaciones Especiales, en coordinación con el Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos, en el marco de una investigación por un homicidio ocurrido en julio de 2025 por el que estaban buscando a uno de los Suárez Furtado y por el cual el 30 de mayo de este año asesinaron a otros de los hermanos Suárez.

Los mellizos que estaban en prisión domiciliaria solían ser visitados por efectivos policiales para controlar que estuvieran cumpliendo con la medida dispuesta por la Justicia; motivo por el cual, cuando el pasado viernes 10 de julio escucharon los gritos de “Policía, Policía”, pensaron que se trataba de un nuevo allanamiento.

Condenados a muerte

“Estoy cansada. Una matanza hicieron con mis tres hijos, con mi consuegra, con mi nuera. Me allanaron la casa, me dieron vuelta toda la casa con los cuerpos muertos ahí adentro. No tienen una pizca de vergüenza”, expresó Karina Suárez a Subrayado acerca del operativo policial posterior al quíntuple homicidio.

La mujer de 54 años dijo que se estaban aprontando para mudarse del lugar, esperando que terminara la medida cautelar que tenían dos de sus hijos (el 18 de julio), mudanza que estaba prevista para el 23 pero estaba pendiente su aprobación judicial, a pesar de que las autoridades ya estaban advertidas de que las vidas de los que vivían allí corrían peligro.

Karina Suárez: "Le dije al fiscal, saben dónde vivimos y nos van a matar"

“Le dije al fiscal (Diego Pérez): ‘Yo me tengo que ir, tengo que salvar a mis hijos. Van a hacer una matanza humana’. ¡Yo lo advertí! Le dije que las personas estas están ofreciendo plata por la cabeza de mis hijos y por mi cabeza. Quieren hacer una matanza”, advirtió Karina Suárez.

De hecho, algunas horas antes del múltiple crimen, los fallecidos fueron advertidos que los matarían a todos, algo que finalmente se concretó. “Estuve diciendo: ‘Me tengo que ir, nos van a matar, ya saben dónde vivimos’. Ya saben todo. No tenemos vida, no salimos. Los vecinos nos hacen los mandados porque ya teníamos amenazas de que nos iban a matar”, dijo la madre de los tres hermanos asesinados.