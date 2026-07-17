Fuerzas de Irán atacan bases estadounidenses y grupos separatistas kurdos en Irak

Además, comunicó que el centro de inteligencia artificial de Baréin, utilizado por Estados Unidos "para llevar a cabo ataques que constituyen crímenes de guerra", fue destruido por múltiples misiles balísticos y decenas de drones.

Ataques de EEUU

Más temprano, el Comando Central de EEUU (Centcom) reportó que lanzó una nueva serie de ataques contra Irán por séptima noche consecutiva.

Los ataques buscan continuar debilitando las capacidades militares de Irán, agregó el Centcom.

Escala el conflicto

El pasado 18 de junio, Irán y EEUU firmaron un memorando destinado a poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.

Sin embargo, desde el 8 de julio, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo varios ataques contra territorio iraní, que según el Centcom son represalias por las acciones iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

El país persa responde con ataques contra bases estadounidenses en varios países de Oriente Medio, y acusa a Washington de violar el acuerdo de alto el fuego. El pasado 9 de julio, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el alto el fuego ya no estaba en vigor.

Trump advirtió que la campaña militar continuará durante esta semana y que, si Irán se niega a entablar un diálogo, la próxima fase incluirá ataques contra centrales eléctricas y puentes. Además, aseguró que la ofensiva solo concluirá cuando él decida que es "suficiente".

(Sputnik)