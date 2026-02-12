Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Iemanjá | bebidas alcohólicas | Susana Andrade

Opinión

Susana Andrade: Iemanjá no es la fiesta del alcohol ni del plástico

La mae Susana Andrade cuestionó la venta discrecional de bebidas alcohólicas y artesanías contaminantes con destino a ofrendas a ser entregadas al agua durante celebración de Iemanjá.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Quiero expresar públicamente una gran preocupación por la venta discrecional de bebidas alcohólicas en la rambla de playa Ramírez el dos de febrero, en la Fiesta de Iemanjá Orixá, perteneciente a lo sagrado afro, y por puestos de artesanías con exceso de productos contaminantes para comercializar con destino a ofrendas a ser entregadas al agua.

Es una fiesta preciosa, no la desvirtuemos o va a terminar siendo la fiesta de los excesos. No estoy en contra de que la gente consuma alcohol si quiere hacerlo y es adulta, pero por favor no en Iemanjá y encima de la playa que es santuario a cielo abierto, la más populosa esa jornada.

Vender bebidas alcohólicas lleva controles legales estrictos, hay normativas, justamente por los riesgos que se corren en cuanto a salud pública y perjuicios a la minoridad. Por lo sucedido, vemos la necesidad de tomar recaudos institucionales y sociales en la multitudinaria celebración afroumbandista, ya que esto se repitió en otras playas capitalinas según fuimos enterados.

También se percibe la necesidad de educar y concientizar en el cuidado del medioambiente, no solo a fieles; que ya deberían saber que se ponen a Iemanjá en contra si le regalan espuma plast u otros venenos similares; sino a vendedores ocasionales de esas fechas, para tratar de evitar la proliferación y comercialización de barquitas y otros artículos destinados a ofrendas, realizados con materiales contaminantes.

Agudicemos el ingenio que se puede trabajar igual con compromiso y responsabilidad humana cuidando del ecosistema que nos alberga. Es necesario ver de qué forma, sin invadir ni afectar la libertad de la fiesta y por ende los derechos humanos, promover y sostener un proceso educativo y de intercambio con fieles, devotos, vendedores y eventuales compradores, con miras a desalentar la entrega en el agua de elementos no biodegradables.

Iemanjá, una celebración que cada año convoca a miles de personas en la rambla de Playa Ramírez y otros puntos del país, constituye una de las expresiones culturales, espirituales y populares más significativas del Uruguay contemporáneo. Reconocida por su profundo arraigo en las religiones de matriz africana y por su carácter abierto, plural y pacífico, esta celebración forma parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestra sociedad y del ejercicio pleno de la libertad religiosa consagrada por nuestra Constitución.

Justamente por su masividad, su valor simbólico y su proyección pública, resulta necesario reflexionar sobre algunas previsiones básicas que permitan preservar tanto el sentido sagrado de la celebración como el cuidado del espacio público, la convivencia ciudadana y la protección de niñas, niños y adolescentes.

La venta informal y descontrolada de bebidas alcohólicas, en muchos casos sueltas, sin habilitación visible y sin mecanismos efectivos de control de venta a menores de edad, es una situación lamentable que, además de contradecir la normativa vigente, expone a riesgos innecesarios a personas jóvenes, desvirtuando el clima familiar y espiritual que históricamente ha caracterizado a la festividad ritual afro.

Del mismo modo, se observó una proliferación de puestos de venta de barquitas, recipientes y otros artículos elaborados con materiales altamente contaminantes, que luego son utilizados como ofrendas o descartados en playas, mar y arenas.

Disculpen la vehemencia. Estas formas de “aprovechar” la multitudinaria asistencia a la festividad con venta indiscriminada de alcohol y plástico en los artículos a ofrendar, no se condicen ni con los valores de cuidado de la naturaleza propios de estas tradiciones religiosas, ni con las políticas públicas de protección ciudadana y ambiental que el país viene impulsando.

Porque, además después la culpa es siempre de los “macumberos”.Y si permitimos que siga sucediendo van a tener razón; pues se mezcla todo y es un caos. Quedamos como promotores de ebriedad y contaminadores de las aguas.

Es importante señalar que las religiones afroumbandistas y afines no promueven doctrinariamente el uso de materiales contaminantes en las ofrendas, y existe una creciente conciencia dentro de las propias comunidades religiosas sobre la necesidad de realizar prácticas rituales responsables y respetuosas del medio ambiente, siempre preservando la esencia e identidad del rito.

Por ello, el abordaje de esta problemática no debe ser punitivo ni restrictivo, sino educativo, preventivo y más que nada participativo. En ese sentido, se entiende necesario que los organismos competentes -en coordinación con la Intendencia de Montevideo, los ministerios correspondientes y las organizaciones religiosas- evalúen mecanismos pedagógicos y de sensibilización, tanto para fieles como para vendedores, que promuevan: el respeto a la normativa sobre venta de alcohol y protección de menores, la reducción progresiva de materiales contaminantes en las ofrendas y puestos de venta temáticos, el uso de elementos biodegradables o simbólicos, y el cuidado del espacio costero como bien común.

Todo ello debe realizarse sin invadir ni afectar la libertad de la fiesta, evitando estigmatizaciones y reconociendo el valor cultural, religioso y social de esta celebración, que es también una expresión viva de la diversidad y la historia afrodescendiente en el Uruguay.

La Fiesta de Iemanjá puede y debe seguir siendo un espacio de fe, encuentro y alegría, compatible con el cuidado del ambiente, la protección de derechos y la convivencia ciudadana. Para ello, el diálogo, la educación y la articulación institucional resultan herramientas fundamentales.

Independientemente de quien aborde el tema con dimensión pública, el beneficio será colectivo y se origina en el amor y respeto a la herencia milenaria ancestral africana e indígena, patrimonio espiritual histórico a preservar porque es legado.

Tenemos tiempo y estamos a tiempo de tomar conciencia comunitaria en pro de la convivencia.

Somos memoria, somos identidad, somos resistencia, diversidad y fraternidad.

Honremos la Vida. Axé.

Por Susana Andrade

