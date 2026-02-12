Caso Pablo Laurta: fue llevado a Concordia y la fiscalía pedirá extender su prisión

El uruguayo Pablo Laurta fue trasladado este jueves desde la provincia de Córdoba a la ciudad de Concordia, donde deberá enfrentar una nueva audiencia judicial por el homicidio del chofer Martín Palacio. El hombre, ya procesado por el doble femicidio de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio, fue recibido bajo un fuerte operativo de seguridad.
El uruguayo Pablo Laurta había secuestrado a su hijo de cinco años en Argentina, y ya está procesado por el doble femicidio a su ex pareja y ex suegra.