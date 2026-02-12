Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Pablo Laurta | quién | Argentina

GRAN OPERATIVO DE SEGURIDAD

Caso Pablo Laurta: fue llevado a Concordia y la fiscalía pedirá extender su prisión

El uruguayo Pablo Laurta había secuestrado a su hijo de cinco años en Argentina, y ya está procesado por el doble femicidio a su ex pareja y ex suegra.

Pablo Laurta.
“Quiero que se sepa la verdad”, dijo Laurta al cruzarse con la prensa en la sede de la Jefatura Departamental de Policía de Concordia. También aseguró que “la Justicia no investigó el secuestro y los abusos” hacia su hijo.

El traslado se concretó tras el vencimiento de los 120 días de prisión preventiva dictados por la Justicia cordobesa. Ahora será el Juzgado de Garantías N° 4 de Concordia el que defina si prolonga esa medida cautelar, a pedido de la fiscalía, que argumenta un riesgo de fuga.

Laurta es señalado como autor de tres homicidios. Según reconstruyó la investigación, contrató a Palacio para un viaje desde Concordia hasta Córdoba, lo asesinó durante el trayecto y ocultó su cuerpo en Estación Yeruá. Días después, en la capital cordobesa, mató a su ex pareja y a la madre de ella. Luego prendió fuego el vehículo de la víctima en Altas Cumbres y fue detenido en Gualeguaychú.

La causa por el crimen del remisero ya se encuentra lista para ser elevada a juicio en Entre Ríos, mientras que el expediente del doble femicidio en Córdoba también fue remitido a debate oral, con una acusación que podría derivar en prisión perpetua.

¿Quién es Pablo Laurta?

Laurta es conocido por ser el fundador e integrante de "Varones Unidos", una organización descrita como antifeminista que se posiciona en contra de las políticas de género, la educación sexual integral y lo que denominan la "ideología de género".

A través de su plataforma, promovía lo que llamaba la "batalla cultural", participando en eventos junto a figuras como Agustín Laje y Nicolás Márquez. Utilizaba sus redes para denunciar supuestas "vulneraciones a los derechos de los hombres" y alegaba ser víctima de falsas denuncias de violencia.

