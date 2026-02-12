Caso Pablo Laurta: fue llevado a Concordia y la fiscalía pedirá extender su prisión

Laurta es señalado como autor de tres homicidios. Según reconstruyó la investigación, contrató a Palacio para un viaje desde Concordia hasta Córdoba, lo asesinó durante el trayecto y ocultó su cuerpo en Estación Yeruá. Días después, en la capital cordobesa, mató a su ex pareja y a la madre de ella. Luego prendió fuego el vehículo de la víctima en Altas Cumbres y fue detenido en Gualeguaychú.

La causa por el crimen del remisero ya se encuentra lista para ser elevada a juicio en Entre Ríos, mientras que el expediente del doble femicidio en Córdoba también fue remitido a debate oral, con una acusación que podría derivar en prisión perpetua.

¿Quién es Pablo Laurta?

Laurta es conocido por ser el fundador e integrante de "Varones Unidos", una organización descrita como antifeminista que se posiciona en contra de las políticas de género, la educación sexual integral y lo que denominan la "ideología de género".

A través de su plataforma, promovía lo que llamaba la "batalla cultural", participando en eventos junto a figuras como Agustín Laje y Nicolás Márquez. Utilizaba sus redes para denunciar supuestas "vulneraciones a los derechos de los hombres" y alegaba ser víctima de falsas denuncias de violencia.