Homenajearon a la Brigada Médica cubana: más de 120.000 uruguayos recuperaron la visión

Posteriormente, la Operación Milagro llegó a Uruguay con una brigada de 29 profesionales y tuvo como uno de sus principales hitos la inauguración, en noviembre de 2007, del Hospital de Ojos José Martí, instalado en un ala del Hospital Saint Bois. Cuba aportó equipamiento e insumos, incluidas lentes intraoculares.

De acuerdo con las cifras presentadas durante el homenaje, el programa acumuló 956.433 consultas, 222.873 pesquisas y 122.928 operaciones, que permitieron recuperar la visión a miles de uruguayos.

Amaro sostuvo que el reconocimiento también debía incluir al gobierno uruguayo que tomó la decisión de concretar el acuerdo. Además, afirmó que el compromiso con la Operación Milagro debe continuar hasta que ningún jubilado, pensionista o ciudadano tenga problemas de visión sin una respuesta adecuada.

Una experiencia de solidaridad

Muñoz recordó su visita a Cuba durante la Semana de Turismo de 2006, cuando conoció de cerca el trabajo de los médicos y el trato que recibían los pacientes. También evocó su encuentro con Fidel Castro, quien le mostró un catálogo del equipamiento donado para el Hospital de Ojos.

La exministra destacó especialmente las intervenciones a niños que no habían podido ver y que, después de ser operados, regresaron con visión a sus familias. Para Muñoz, aquella experiencia representó una expresión concreta de la solidaridad del pueblo cubano, que puso a sus profesionales al servicio de otras poblaciones.

También cuestionó el endurecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y sostuvo que la isla merece la solidaridad de otros pueblos.

En la misma línea, Abdala agradeció a la brigada por haber contribuido a que más de 120.000 compatriotas recuperaran la visión. El presidente del PIT-CNT presentó el homenaje como un acto de gratitud y una reivindicación de la solidaridad internacional frente al individualismo y la acumulación de capital.

Abdala rechazó, además, las acusaciones de que el trabajo de las brigadas médicas cubanas constituye una forma de trabajo forzado. Sostuvo que sus integrantes participan por compromiso humanitario y solidaridad, y defendió el carácter colectivo de los recursos que reciben.

El acto concluyó con un llamado a sostener la solidaridad con Cuba ante las dificultades derivadas del bloqueo estadounidense. Las placas entregadas por ADEOM y AJUPEN-FOICA expresaron el reconocimiento a una experiencia de cooperación sanitaria que, según las cifras difundidas durante la jornada, permitió realizar más de 122.000 operaciones oftalmológicas en Uruguay.