Cancillería realiza gestiones para asistir a los uruguayos afectados por las cancelaciones, demoras y reprogramaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, como consecuencia del terremoto registrado el viernes en ese país.
OPERATIVO DE ASISTENCIA
Cancillería asiste a uruguayos afectados por cancelaciones y retrasos de vuelos en Panamá
El Ministerio de Relaciones Exteriores coordina acciones con aerolíneas, autoridades aeroportuarias y organismos turísticos tras el sismo que afectó a Panamá el viernes.