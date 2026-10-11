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Política Cancillería | Panamá | uruguayos

OPERATIVO DE ASISTENCIA

Cancillería asiste a uruguayos afectados por cancelaciones y retrasos de vuelos en Panamá

El Ministerio de Relaciones Exteriores coordina acciones con aerolíneas, autoridades aeroportuarias y organismos turísticos tras el sismo que afectó a Panamá el viernes.

Cancillería asiste a uruguayos varados en Panamá

Cancillería asiste a uruguayos varados en Panamá
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Por Redacción de Caras y Caretas

Cancillería realiza gestiones para asistir a los uruguayos afectados por las cancelaciones, demoras y reprogramaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, como consecuencia del terremoto registrado el viernes en ese país.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, se mantiene una comunicación permanente con la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, el Ministerio de Turismo, las aerolíneas que operan en Panamá y las autoridades de la principal terminal aérea del país, con el objetivo de conocer la evolución de la situación y encontrar soluciones para los pasajeros afectados.

En ese marco, la embajadora de Uruguay en Panamá, Carolina Villarubia, se trasladó al aeropuerto para brindar asistencia a las personas perjudicadas por las alteraciones en los itinerarios y realizar un seguimiento directo de las dificultades. Además, lleva adelante gestiones con las autoridades aeroportuarias y la principal aerolínea que opera en el país.

Contacto directo con los afectados y sus familiares

El Ministerio también informó que, a través de sus canales de emergencia, mantiene comunicación directa con las personas afectadas y sus familiares en Uruguay.

Para atender consultas y brindar asistencia, están disponibles la Guardia Diplomática, al teléfono 098 051 052, y la Oficina de Asistencia al Compatriota, al 098 274 616.

La cartera señaló que continúa trabajando junto con las autoridades competentes y las compañías aéreas para procurar una solución a la mayor brevedad posible, en medio de las alteraciones que afectan las operaciones y los planes de viaje en la terminal de Tocumen.

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