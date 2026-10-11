Cancillería asiste a uruguayos afectados por cancelaciones y retrasos de vuelos en Panamá

Contacto directo con los afectados y sus familiares

El Ministerio también informó que, a través de sus canales de emergencia, mantiene comunicación directa con las personas afectadas y sus familiares en Uruguay.

Para atender consultas y brindar asistencia, están disponibles la Guardia Diplomática, al teléfono 098 051 052, y la Oficina de Asistencia al Compatriota, al 098 274 616.

La cartera señaló que continúa trabajando junto con las autoridades competentes y las compañías aéreas para procurar una solución a la mayor brevedad posible, en medio de las alteraciones que afectan las operaciones y los planes de viaje en la terminal de Tocumen.