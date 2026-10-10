El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió la actualización de las proyecciones meteorológicas para los próximos días en todo el territorio nacional. Tras el pasaje del sistema frontal que dejó precipitaciones y tormentas severas, el tiempo comenzará un proceso de estabilización progresiva, acompañado por el ingreso de una masa de aire de origen polar que provocará un marcado descenso térmico.
Pasaje de las tormentas
Inumet proyecta paulatina mejora del tiempo tras el pasaje frontal, con ambiente fresco y mañanas frías
Las precipitaciones y tormentas que afectaron al país ceden progresivamente desde el sudoeste, dando paso a una masa de aire seca y más fría.