Inumet proyecta paulatina mejora del tiempo tras el pasaje frontal, con ambiente fresco y mañanas frías

En Montevideo, la franja costera y la zona sur, el domingo se presentará frío a fresco, con neblinas matinales y temperaturas que oscilarán entre los 9 °C de mínima y los 18 °C de máxima. Los vientos predominarán del sector sur y sudoeste, moderando su intensidad respecto a las jornadas previas.

Perspectiva para el inicio de la próxima semana

A partir del lunes 12 de octubre, el dominio de un sistema de alta presión garantizará estabilidad atmosférica en todo Uruguay, con cielos algo nubosos a despejados y jornadas soleadas. Sin embargo, las mañanas se presentarán frías, alcanzando mínimas de entre 6 °C y 8 °C en la franja central e interior del país, y máximas por la tarde que no superarán los 20 °C a 22 °C.

Para la mitad de la semana se aguarda un paulatino ascenso de las temperaturas máximas y la rotación de los vientos hacia el sector norte y noreste, consolidando un ambiente primaveral y seco. Inumet recomienda continuar ateno a las actualizaciones diarias de sus avisos y pronósticos a través de las plataformas oficiales.