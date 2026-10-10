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Sociedad precipitaciones | tormentas | pronóstico

Pasaje de las tormentas

Inumet proyecta paulatina mejora del tiempo tras el pasaje frontal, con ambiente fresco y mañanas frías

Las precipitaciones y tormentas que afectaron al país ceden progresivamente desde el sudoeste, dando paso a una masa de aire seca y más fría.

Pronóstico según Inumet

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió la actualización de las proyecciones meteorológicas para los próximos días en todo el territorio nacional. Tras el pasaje del sistema frontal que dejó precipitaciones y tormentas severas, el tiempo comenzará un proceso de estabilización progresiva, acompañado por el ingreso de una masa de aire de origen polar que provocará un marcado descenso térmico.

El organismo confirmó que el núcleo de inestabilidad más severo se desplaza hacia el océano Atlántico y el territorio brasileño, permitiendo un paulatino despeje de la cobertura nubosa de sur a norte.

Evolución para el fin de semana

Para las últimas horas del sábado y la jornada del domingo 11 de octubre, las condiciones de inestabilidad quedarán acotadas únicamente al extremo norte y noreste del país, donde todavía persistirá nubosidad abundante y baja probabilidad de lluvias aisladas antes de su definitiva mejoría.

En Montevideo, la franja costera y la zona sur, el domingo se presentará frío a fresco, con neblinas matinales y temperaturas que oscilarán entre los 9 °C de mínima y los 18 °C de máxima. Los vientos predominarán del sector sur y sudoeste, moderando su intensidad respecto a las jornadas previas.

Perspectiva para el inicio de la próxima semana

A partir del lunes 12 de octubre, el dominio de un sistema de alta presión garantizará estabilidad atmosférica en todo Uruguay, con cielos algo nubosos a despejados y jornadas soleadas. Sin embargo, las mañanas se presentarán frías, alcanzando mínimas de entre 6 °C y 8 °C en la franja central e interior del país, y máximas por la tarde que no superarán los 20 °C a 22 °C.

Para la mitad de la semana se aguarda un paulatino ascenso de las temperaturas máximas y la rotación de los vientos hacia el sector norte y noreste, consolidando un ambiente primaveral y seco. Inumet recomienda continuar ateno a las actualizaciones diarias de sus avisos y pronósticos a través de las plataformas oficiales.

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