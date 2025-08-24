La zona de Pocitos se vio sacudida por una tragedia que volvió a encender las alarmas dentro de la Policía uruguaya. Una agente de 28 años se lanzó desde un balcón con su bebé de apenas dos meses en brazos. Ambas murieron en el acto.
Dolor y preocupación
Tragedia en Pocitos reaviva la alarma por la salud mental en la Policía
Según el sindicato de funcionarios policiales, seis policías han decidido quitarse la vida en lo que va del año y advierten que la salud mental no puede seguir quedando relegada