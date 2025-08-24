Tragedia en Pocitos reaviva la alarma por la salud mental en la Policía

Según el sindicato, seis policías han decidido quitarse la vida en lo que va del año. González advirtió que la salud mental no puede seguir quedando relegada: “Entendemos que se tienen que tomar medidas. Que no nos siga pasando lo que hasta ahora, que vamos a un médico y a veces tenemos que esperar la consulta entre dos y tres meses”.

La respuesta del Ministerio del Interior

El ministro Carlos Negro informó que se convocó a una “reunión urgente con los equipos de salud mental y la Dirección de Género para evitar que esto vuelva a suceder”.

El caso pone de relieve un drama que la propia Policía reconoce como silencioso, pero persistente: la presión cotidiana, las largas jornadas de trabajo y la falta de atención especializada convierten la salud mental en una deuda pendiente dentro de la fuerza.

Mientras familiares, colegas y vecinos lloran la tragedia, la institución enfrenta una pregunta inevitable: ¿qué tan preparada está para cuidar a quienes, en teoría, cuidan de todos?