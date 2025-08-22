Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad BPS | ojos |

Acuerdo Cuba-Uruguay

BPS vuelve a garantizar a jubilados y pensionistas, controles y traslados gratis para operaciones de ojos

BPS informó que jubilados y pensionistas podrán acceder al servicio de transporte gratuito para trasladarse al Hospital de Ojos, suspendido en anterior gestión.

Tras más de un año sin ejecutarse por orden del MTOP, BPS vuelve a garantizar traslado gratuito a jubilados y pensionistas al Hospital de Ojos.

Por Redacción Caras y Caretas

El director del Banco de Previsión Social (BPS), Ariel Ferrari, anunció que volverá a estar disponible el servicio de transporte gratuito para jubilados y pensionistas que deban trasladarse al Hospital de Ojos José Martí desde localidades ubicadas a más de 250 kilómetros de Montevideo.

BPS amplia alcance territorial del programa

El beneficio, que se implementa, en coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), fue concebido para garantizar el acceso a intervenciones a quienes residen en el interior del país.

Ferrari explicó que, a pesar de tener el presupuesto destinado, durante el último año de la gestión anterior, el MTOP no ejecutó el servicio.

Asimismo, el BPS ofreció nuevamente el servicio de transporte para que la brigada médica cubana realice pesquisas oftalmológicas en asociaciones de jubilados de todo el país. Esto permite ampliar el alcance territorial del programa y garantiza la accesibilidad a controles visuales y eventuales intervenciones quirúrgicas en el hospital de referencia.

Embed - Declaraciones del director del BPS, Ariel Ferrari

Pesquisas para usuarios de ASSE

Por otra parte, precisó que jubilados y pensionistas usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) podrán inscribirse para participar de las pesquisas, algo que solo estaba habilitado para afiliados a prestadores privados.

El beneficio será para aquellos jubilados y pensionistas del BPS con ingresos menores a 10 bases de prestaciones y contribuciones (BPC), es decir, 65.760 pesos, a enero del 2025.

En tanto, el director nacional de Transporte del MTOP, Felipe Martín, destacó que este tipo de iniciativas forma parte de la función social del ministerio, con un abordaje integral, humano y sensible. Añadió que el beneficio incluye el traslado de ida y vuelta.

fgr_06 (2)

Acuerdo histórico entre Uruguay y Cuba

Ferrari explicó que el programa se originó en 2007, tras celebrarse un acuerdo entre los gobiernos de Uruguay y Cuba, para garantizar la asistencia oftalmológica de este sector de la población y mejorar la calidad de vida de miles de uruguayos.

Desde esa fecha hasta julio del 2025, se realizaron 916.787 consultas oftalmológicas, 118.029 cirugías de ojos y 217.885 pesquisas.

Si bien los convenios seguían vigentes, no se cumplían desde el año 2020, indicó.

fgr_05 (1)

