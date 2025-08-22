BPS vuelve a garantizar a jubilados y pensionistas, controles y traslados gratis para operaciones de ojos

Asimismo, el BPS ofreció nuevamente el servicio de transporte para que la brigada médica cubana realice pesquisas oftalmológicas en asociaciones de jubilados de todo el país. Esto permite ampliar el alcance territorial del programa y garantiza la accesibilidad a controles visuales y eventuales intervenciones quirúrgicas en el hospital de referencia.

Pesquisas para usuarios de ASSE

Por otra parte, precisó que jubilados y pensionistas usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) podrán inscribirse para participar de las pesquisas, algo que solo estaba habilitado para afiliados a prestadores privados.

El beneficio será para aquellos jubilados y pensionistas del BPS con ingresos menores a 10 bases de prestaciones y contribuciones (BPC), es decir, 65.760 pesos, a enero del 2025.

En tanto, el director nacional de Transporte del MTOP, Felipe Martín, destacó que este tipo de iniciativas forma parte de la función social del ministerio, con un abordaje integral, humano y sensible. Añadió que el beneficio incluye el traslado de ida y vuelta.

Acuerdo histórico entre Uruguay y Cuba

Ferrari explicó que el programa se originó en 2007, tras celebrarse un acuerdo entre los gobiernos de Uruguay y Cuba, para garantizar la asistencia oftalmológica de este sector de la población y mejorar la calidad de vida de miles de uruguayos.

Desde esa fecha hasta julio del 2025, se realizaron 916.787 consultas oftalmológicas, 118.029 cirugías de ojos y 217.885 pesquisas.

Si bien los convenios seguían vigentes, no se cumplían desde el año 2020, indicó.