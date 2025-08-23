El ministro Carlos Negro expresó su pesar por la muerte de una joven policía y su pequeña hija

Este sábado el ministro del interior, Carlos Negro, dio a conocer un comunicado manifestando el profundo pesar que invade a la fuerza policial.

Comunicado del Ministerio del Interior

“Lamentamos profundamente lo sucedido con nuestra agente y su pequeña hija. A su familia y compañeros nuestra solidaridad, sepan que no vamos a dejarlos solos. Estamos acompañando con los servicios de Cavid y Sanidad Policial y convocamos a una reunión urgente con nuestros equipos de salud mental y Dirección de Género para evitar que esto vuelva a suceder”, expresó.

Negro informó que el Centro de Atención a las Víctimas, en coordinación con el Hospital Policial, “estuvo brindando atención tanto a las hijas como a sus familiares”.

“Ambos equipos continúan realizando un acompañamiento permanente que también alcanza a sus compañeros de trabajo”, agregó el comunicado.