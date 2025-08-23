Hacete socio para acceder a este contenido

Lamentable suceso

El ministro Carlos Negro expresó su pesar por la muerte de una joven policía y su pequeña hija

Carlos Negro se expresó mediante un comunicado luego del grave suceso que acabó con la vida de una mujer policía y su hija.

El ministro del Interior, Carlos Negro.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Una mujer policía y su pequeña hija fallecieron en un luctuoso episodio que conmovió a la comunidad vecinal y a toda la fuerza policial. El ministro del Interior Carlos Negro expresó su pesar mediante un comunicado en el que garantizó el acompañamiento de la institución a la familia afectada.

El hecho ocurrió el viernes en la noche cuando una mujer de 28 años saltó al vacío desde el balcón de su apartamento con su hija de dos meses en brazos, según publicó Subrayado.

Las otras dos hijas de la mujer, de 3 y 12 años, lograron pedir ayuda a los vecinos y ahora están con familiares, mientras son atendidas por especialistas.

Este sábado el ministro del interior, Carlos Negro, dio a conocer un comunicado manifestando el profundo pesar que invade a la fuerza policial.

Comunicado del Ministerio del Interior

“Lamentamos profundamente lo sucedido con nuestra agente y su pequeña hija. A su familia y compañeros nuestra solidaridad, sepan que no vamos a dejarlos solos. Estamos acompañando con los servicios de Cavid y Sanidad Policial y convocamos a una reunión urgente con nuestros equipos de salud mental y Dirección de Género para evitar que esto vuelva a suceder”, expresó.

Negro informó que el Centro de Atención a las Víctimas, en coordinación con el Hospital Policial, “estuvo brindando atención tanto a las hijas como a sus familiares”.

“Ambos equipos continúan realizando un acompañamiento permanente que también alcanza a sus compañeros de trabajo”, agregó el comunicado.

