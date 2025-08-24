Expedición "UruguaySub200" fue suspendida por fallas técnicas

GzJRJ66W8AAUmrn

Expedición en el mar

La campaña "Uruguay Sub 200", organizada por la Universidad de la República (Udelar), comenzó el pasado viernes 22 de agosto y tiene previsto terminar el 19 de setiembre. Constituye una expedición científica nacional destinada a la investigación de las zonas profundas del mar uruguayo para obtener datos sobre biodiversidad, geología y procesos oceánicos.

Su objetivo consiste en explorar zonas entre 200 y 3.500 metros, nunca antes observadas con este nivel de tecnología. La exploración tiene lugar en una franja del océano Atlántico frente a las costas sur y este del país, dentro de la Zona Económica Exclusiva uruguaya, en áreas definidas por su interés ecológico y geológico.

Una bolsa de leche

En sus primeros días de trabajo, el equipo pudo observar especies raras y desconocidas y llegó a encontrar, a mil metro de profundidad, una bolsa de leche en perfecto estado de conservación.

La semana pasada el presidente Yamandú Orsi, junto a autoridades de gobierno y de la Udelar visitaron el barco Falkor, perteneciente al Schmidt Ocean Institute, para interiorizarse de los detalles de la expedición. Junto a la Facultad de Ciencias de la Udelar participan el Instituto Clemente Estable y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, entre otros organismos.

Con anterioridad, el barco Falkor participó con científicos del Conicet argentino en la investigación de parte del mar territorial de Argentina.