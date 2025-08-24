Hacete socio para acceder a este contenido

Calabozos eran los de antes vea

¿Conexión Ganadera con Presas VIP?: críticas a la justicia las comodidades de que gozan las detenidas

Damnificados de Conexión Ganadera denuncian con altoparlantes que las detenidas gozan de privilegios "cinco estrellas" con desayuno continental incluido.

Damnificados de Conexión Ganadera exigen mayores respuestas a los tres poderes del Estado.

Por Redacción Caras y Caretas

Los damnificados por Conexión Ganadera no aceptan que la justicia haya determinado que las esposas de los principales socios de la empresa, Pablo Carrasco y el fallecido Gustavo Basso, cumplan prisión domiciliaria en sus apartamentos de Carrasco.

El abogado de cientos de damnificados, Juan Pablo Decia, expresó a Montevideo Portal su inconformidad con la medida adoptada por la justicia.

Abogado de damnificados

“Nos preocupa el hecho de que la prisión preventiva, en el caso de Cabral y Iewdiukow, esté siendo cumplida en condiciones de lujo porque esas medidas cautelares que se están cumpliendo se descuentan de la condena que les recaiga y no es correcto que se cumpla una condena por un delito de estafa sostenido en el tiempo con la dimensión que tiene para la economía, con el daño que se generó, en un apartamento de lujo en Punta del Este”, señaló.

El pasado 17 de julio, la Justicia dio lugar a la prisión preventiva para Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, a solicitud del fiscal del caso Enrique Rodríguez.

Decia consideró que "es preferible que se le levante la medida cautelar de prisión domiciliaria a las dos señoras para que, cuando se dicte la sentencia, cumplan el 100% de la condena en un establecimiento carcelario, como corresponde”.

En los últimos días, los damnificados por Conexión Ganadera pagaron un vehículo con altoparlante que recorre las calles de Punta del Este afirmando que Daniela Cabral cumple su prisión domiciliaria lejos de las rejas en un apartamento con Vista al mar, con amenities de resort y servicio de mucama, estadía cinco estrellas y con desayuno continental incluido.

