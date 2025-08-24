Los damnificados por Conexión Ganadera no aceptan que la justicia haya determinado que las esposas de los principales socios de la empresa, Pablo Carrasco y el fallecido Gustavo Basso, cumplan prisión domiciliaria en sus apartamentos de Carrasco.
Calabozos eran los de antes vea
¿Conexión Ganadera con Presas VIP?: críticas a la justicia las comodidades de que gozan las detenidas
Damnificados de Conexión Ganadera denuncian con altoparlantes que las detenidas gozan de privilegios "cinco estrellas" con desayuno continental incluido.