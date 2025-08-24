¿Conexión Ganadera con Presas VIP?: críticas a la justicia las comodidades de que gozan las detenidas

Abogado de damnificados

“Nos preocupa el hecho de que la prisión preventiva, en el caso de Cabral y Iewdiukow, esté siendo cumplida en condiciones de lujo porque esas medidas cautelares que se están cumpliendo se descuentan de la condena que les recaiga y no es correcto que se cumpla una condena por un delito de estafa sostenido en el tiempo con la dimensión que tiene para la economía, con el daño que se generó, en un apartamento de lujo en Punta del Este”, señaló.